Наша рецензия

Все мы знаем историю дружбы Винни и других обитателей волшебного леса с Кристофером Робином. Как и во всех историях, мальчику предстояло повзрослеть и покинуть это место, чтобы пойти учиться в университет. Но в этой версии реальности говорящие животные слишком сильно зависели от Кристофера. Он носил им еду и помогал не умереть с голоду. Без него странным существам пришлось сделать пугающий выбор и после этого навсегда возненавидеть людей. Спустя годы Винни-Пух и Пятачок становятся безжалостными…