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Винни-Пух: Кровь и мёд Винни-Пух: Кровь и мёд
Киноафиша Фильмы Винни-Пух: Кровь и мёд Отзывы о фильме «Винни-Пух: Кровь и мёд»
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey Винни-Пух: Кровь и мёд 2022 / США
5.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Отзывы о фильме «Винни-Пух: Кровь и мёд»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все мы знаем историю дружбы Винни и других обитателей волшебного леса с Кристофером Робином. Как и во всех историях, мальчику предстояло повзрослеть и покинуть это место, чтобы пойти учиться в университет. Но в этой версии реальности говорящие животные слишком сильно зависели от Кристофера. Он носил им еду и помогал не умереть с голоду. Без него странным существам пришлось сделать пугающий выбор и после этого навсегда возненавидеть людей. Спустя годы Винни-Пух и Пятачок становятся безжалостными…

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Данил Узиков 18 января 2023, 11:33
это тоже фильм супер
18 января 2023, 11:33 Ответить
Полина Новаковская 16 февраля 2023, 11:01
Оценка
Итак. Это объективно один из самых худших фильмов, который я видела. Не я должна была платить за просмотр, а мне должны были. Хотя, я бы вряд ли согласилась. Мы не смогли досидеть до конца. Настолько тупо, не интересно, не страшно. Не тратьте деньги и время на это мракобесие.
16 февраля 2023, 11:01 Ответить
Ирина Цисар 17 февраля 2023, 11:23
Оценка
Самый худший фильм который я смотрела 🤦‍♀️
17 февраля 2023, 11:23 Ответить
Андрей Анискин 17 февраля 2023, 22:01
Вы тупоголовые тëтки это фильм шедевр что вам не угодило
17 февраля 2023, 22:01 Ответить
Анна Творницкая 18 февраля 2023, 23:25
Оценка
К моему большому сожалению, нельзя ставить 0 звезд, т.к. это самый ужасный фильм, который я когда-либо видела.
Жаль потраченых денег и времени.
18 февраля 2023, 23:25 Ответить
User 19 февраля 2023, 13:07
Оценка
Это тупость, а не фильм
19 февраля 2023, 13:07 Ответить
Тахмина Сулейманова 20 февраля 2023, 18:05
Оценка
Фигня
20 февраля 2023, 18:05 Ответить
Дарья Халитова 21 февраля 2023, 03:23
Оценка
На один раз
21 февраля 2023, 03:23 Ответить
User 22 февраля 2023, 16:17
Оценка
Отвратительный фильм. Низкосортный
22 февраля 2023, 16:17 Ответить
Артур Денисенко 23 февраля 2023, 14:01
Оценка
Не стоит своих денег
23 февраля 2023, 14:01 Ответить
User 4 марта 2023, 14:26
Оценка
Не ходите , вот честно !!!Посмотрела триллер , очень хотела сходить.В итоге пришли с сестрой на фильм, и только сидели в ожидании «интересного чуда»
Противно было -да.Смешно над масками -да.Особенно через чур рязиновые и некчемные маски у свиньи и медведя.
Если кто смотрел сериал «Поворот не туда» то очень схожи.Ну неинтересно честно, только противно.Жаль потраченных 400₽.
4 марта 2023, 14:26 Ответить
mussepovs 13 марта 2023, 09:48
Оценка
Коротко говоря зря потраченные деньги.
13 марта 2023, 09:48 Ответить
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