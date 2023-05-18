Съемки «Винни-Пуха: Кровь и мед 2» стартуют осенью

Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд объявил о том, что съемки сиквела хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» стартуют осенью 2023 года. Кроме того, он сообщил о том, что бюджет второй части будет превышать бюджет оригинального фильма. Других деталей проекта постановщик пока раскрывать не стал.

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мед» вышел в мировой прокат в феврале этого года. Главные роли в картине исполнили Николай Леон («Чужой. Вторжение»), Крэйг Дэвид Даусетт, Мария Тейлор и Крис Корделл («Боец: Король ринга»).

По сюжету, будучи ребенком, Кристофер Робин (Леон) подружился с лесными существами, дал им имена и начал подкармливать их едой со своей кухни. Однажды ему пришлось покинуть эти места, чтобы поступить в колледж. Лишившись единственного источника пропитания, лесные жители стали голодать, сходить с ума и пожирать друг друга ради выживания. Через много лет Кристофер возвращается в родной край, чтобы познакомить невесту с друзьями детства. Очутившись в сердце жуткого леса, пара попадает в ловушку озлобленных Винни Пуха (Даусетт) и Пятачка (Корделл), которые поклялись убивать всех людей, посмевших потревожить их владения.

«Винни-Пух: Кровь и мед» получил крайне негативные отзывы от критиков и зрителей, но все привлек внимание небольшой аудитории. По итогам мирового проката картина заработала $6 млн при бюджете в $100 тыс.

Поскольку и Кристофер, и Винни Пух выжили в финале фильма, ожидается, что вторая часть начнется с момента, когда герой, переживший смертельное приключение, вернется в цивилизацию. На данный момент Фрейк-Уотерфилд также занят разработкой двух других хорроров с похожей концепцией: Bambi: The Reckoning («Бэмби: Расплата»), основанного на книге «Бэмби» Феликса Зальтена, и Peter Pan’s Neverland Nightmare («Кошмар Питера Пэна в Неверленде»), представляющего собой пародию на «Питера Пэна и Венди» Джеймса Мэтью Барри.