«Винни-Пух: Кровь и мед» добился коммерческого успеха, несмотря на разгромную критику

По информации Deadline, несмотря на резкую критику со стороны зрителей и прессы, хоррору «Винни-Пух: Кровь и мед» все же удалось стать кассовым хитом в мировом прокате.

Лента смогла собрать солидные $750 тыс. в первые выходные после премьеры, а затем увеличить свои финансовые показатели до $1,58 млн к концу первой недели показов. Хотя по сравнению с успехами некоторых голливудских блокбастеров эти числа могут показаться не очень впечатляющими, «Винни-Пуху: Кровь и мед» пришлось конкурировать в прокате с новым супергеройским фильмом Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания» на прошлых выходных, 18 и 19 февраля, поэтому такие сборы по праву можно назвать значительными. Кроме того, фильм обладает скромным бюджетом в $100 тыс., благодаря чему достигнуть окупаемости ему было достаточно просто.

«Винни-Пух: Кровь и мед» стал уже не первым успешным фильмом ужасов 2023 года. За два последних месяца в мировой прокат вышло еще по крайней мере два хоррора, добавившихся финансового успеха — «М3ГАН» Джерарда Джонстоуна ($170 млн при бюджете в $12 млн) и «Стук в дверь» М. Найта Шьямалана ($47,9 млн при бюджете в $20 млн). А уже в следующем месяце выйдет «Крик 6», который, согласно прогнозам аналитиков, заработает на $5 млн больше, чем предыдущая часть франшизы (ее сборы составили $140 млн). Кроме того, в этом году состоятся премьеры таких ожидаемых хоррор-хитов, как «Восстание зловещих мертвецов», «Астрал 5», «Проклятье монахини 2» и «Экзорцист».