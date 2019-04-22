Ночная прогулка, 2021

Сюжет картины разворачивается вокруг очаровательного ловеласа и холостяка средних лет по имени Фрэнк. Он был счастлив в своем одиночестве и совершенно не планировал в скором времени заводить семью. Все меняется в тот момент, когда он встречает безумно красивую и необычайно умную Сару – женщину арабского происхождения из другой страны. Она кардинальным образом переворачивает взгляд главного героя на жизнь, и вскоре Фрэнк начинает осознавать, что неизбежно влюбляется в нее. Между ними вспыхивает роман, который с каждым днем лишь набирает обороты.
Неожиданно для себя самого Фрэнк решает сделать Саре предложение во время их совместного путешествия в ее родную страну. Арабская полиция примечает необычную пару и осознанно провоцирует жестокую драку, в которую оказываются втянуты Фрэнк и Сара. Когда главные герои пытаются сбежать, полиция открывает огонь и смертельно ранит Сару. Опасаясь последствий, стражи порядка тут же обвиняют Фрэнка в убийстве женщины. Коррумпированный американский судья признает Фрэнка виновным.
Того отправляют в тюрьму в США, где он тут же оказывается жестоко избит, однако его обидчиков останавливает один из его сокамерников. Вскоре Фрэнк узнает, что ему помог Айман – член местной могущественной мусульманской банды, который решает взять неподготовленного к тюремной жизни мужчину под свое крыло. Отчаявшись доказать свою невиновность, Фрэнк решает бежать из тюрьмы, чтобы отомстить всем тем, кто разрушил его жизнь. Однако на этот раз он уже будет готов бороться с несправедливой системой правосудия.
Изначально у актера Патрика Килпатрика был гораздо более длинный монолог в первой сцене с актером Лауни Муидом. Однако режиссер Азиз Тази посчитал, что он замедляет темп фильма, поэтому решил его сократить.
Сцена, в которой Фрэнк идет в бар, но в нем не играет громкая музыка, а люди просто подходят друг к другу, чтобы поговорить на разных языках, вдохновлена личным опытом режиссера Азиза Тази. Когда он жил в Париже, то посетил несколько так называемых «встреч полиглотов», где люди практиковали иностранные языки, просто подходя к незнакомцам и говоря с ними на другом языке.
Хотя в основном съемки проходили в Марокко, позже потребовалось доснять некоторые сцены, для чего арабский сад был воссоздан в Лос-Анджелесе.
Локация для съемок тюрьмы была найдена случайно всего за несколько дней до начала работы. Режиссер Азиз Тази ехал в другое место, но заблудился в центре Лос-Анджелеса и остановился, чтобы спросить дорогу. Он наткнулся на текстильную фабрику, которую посчитал идеальным местом для съемок.
Хотя в фильме Сара говорит, читает и пишет по-арабски, актриса Сара Алами не говорит на языке бегло. В сцене, где Сара пишет свой номер и сообщение, чтобы передать его Фрэнку, актрисе понадобилось научиться писать на арабском.
Сцена в пекарне, где Фрэнк встречает Сару, на самом деле снята в Марокко в пекарне Amoud. Режиссер Азиз Тази имел в виду именно это место при написании сценария, так как он вырос в Касабланке.
Части сцены телефонного разговора Фрэнка и Бобби были сняты с разницей в три года. В 2015 году была отснята сцена, где Джеймс Кох берет трубку, чтобы позвонить Фрэнку. После этого съемки были прерваны из-за производственных проблем до 2018 года.
Лауни Муид – обладатель множества наград и французская легенда рэпа. Он согласился сниматься в фильме, потому что ему очень понравился сценарий и роль Аймана. Для своего образа он брал уроки английского и отрастил бороду.
Сцены с участием актера Микки Рурка были сняты за один день.
Американец Фрэнк влюбился в арабскую девушку Сару и решил сделать ей предложение в ее родном городе. Однако прогулка по ночному городу обернулась гибелью Сары и тюремным заключением для Фрэнка. Коррумпированные полицейские требуют взятку за то, чтобы выпустить Фрэнка на свободу. Когда убивают его сокамерника, Фрэнк понимает, кто будет их следующей жертвой. Единственный выход - побег.