Ночная прогулка, 2021

Изначально у актера Патрика Килпатрика был гораздо более длинный монолог в первой сцене с актером Лауни Муидом. Однако режиссер Азиз Тази посчитал, что он замедляет темп фильма, поэтому решил его сократить.

Сцена, в которой Фрэнк идет в бар, но в нем не играет громкая музыка, а люди просто подходят друг к другу, чтобы поговорить на разных языках, вдохновлена ​​личным опытом режиссера Азиза Тази. Когда он жил в Париже, то посетил несколько так называемых «встреч полиглотов», где люди практиковали иностранные языки, просто подходя к незнакомцам и говоря с ними на другом языке.

Хотя в основном съемки проходили в Марокко, позже потребовалось доснять некоторые сцены, для чего арабский сад был воссоздан в Лос-Анджелесе.

Локация для съемок тюрьмы была найдена случайно всего за несколько дней до начала работы. Режиссер Азиз Тази ехал в другое место, но заблудился в центре Лос-Анджелеса и остановился, чтобы спросить дорогу. Он наткнулся на текстильную фабрику, которую посчитал идеальным местом для съемок.

Хотя в фильме Сара говорит, читает и пишет по-арабски, актриса Сара Алами не говорит на языке бегло. В сцене, где Сара пишет свой номер и сообщение, чтобы передать его Фрэнку, актрисе понадобилось научиться писать на арабском.

Сцена в пекарне, где Фрэнк встречает Сару, на самом деле снята в Марокко в пекарне Amoud. Режиссер Азиз Тази имел в виду именно это место при написании сценария, так как он вырос в Касабланке.

Части сцены телефонного разговора Фрэнка и Бобби были сняты с разницей в три года. В 2015 году была отснята сцена, где Джеймс Кох берет трубку, чтобы позвонить Фрэнку. После этого съемки были прерваны из-за производственных проблем до 2018 года.

Лауни Муид – обладатель множества наград и французская легенда рэпа. Он согласился сниматься в фильме, потому что ему очень понравился сценарий и роль Аймана. Для своего образа он брал уроки английского и отрастил бороду.

Сцены с участием актера Микки Рурка были сняты за один день.