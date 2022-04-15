Злость
– Когда ты часть гетто и живешь на самом дне социальной цепочки, трудно себя изменить. Итен пытается вырваться из своего прошлого и находит смысл к существованию в воспитании и защите единственного, что у него осталось — своей сестры подростка, чтобы она не стала отбросом общества и не повторила его ошибок. Но жизнь не щадит тех, кто ее не ценит. Легкомыслие, веселье, наркотики, легкие деньги и подростковая романтика оборачиваются настоящим кошмаром. Расплачиваться по счетам приходится с опасным преступным синдикатом, цена расплаты — жизнь, а все, что у тебя есть — это злость.
