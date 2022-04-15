Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Злость - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Злость. Дублированный трейлер

Злость. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 апреля 2022
Злость – Когда ты часть гетто и живешь на самом дне социальной цепочки, трудно себя изменить. Итен пытается вырваться из своего прошлого и находит смысл к существованию в воспитании и защите единственного, что у него осталось — своей сестры подростка, чтобы она не стала отбросом общества и не повторила его ошибок. Но жизнь не щадит тех, кто ее не ценит. Легкомыслие, веселье, наркотики, легкие деньги и подростковая романтика оборачиваются настоящим кошмаром. Расплачиваться по счетам приходится с опасным преступным синдикатом, цена расплаты — жизнь, а все, что у тебя есть — это злость.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.5 Злость
Злость криминал, триллер, 2020, США
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Охота за тенью - дублированный трейлер 01:34
Охота за тенью  дублированный трейлер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
Чудо-юдо - тизер 00:59
Чудо-юдо  тизер
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  тизер-трейлер
Инферно - дублированный трейлер 01:56
Инферно  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Доктор Гаф - второй трейлер 01:52
Доктор Гаф  второй трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше