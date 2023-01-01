Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественское свидание моего отца Рождественское свидание моего отца
Киноафиша Фильмы Рождественское свидание моего отца Рождественское свидание моего отца, 2020: актеры и роли
My Dad's Christmas Date Рождественское свидание моего отца 2020 / Великобритания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Рождественское свидание моего отца, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Дэвис
В ролях
Джереми Пивен Джереми Пивен Jeremy Piven Джоэли Ричардсон Джоэли Ричардсон Joely Richardson Меган Браун Megan Brown Оливия-Мэй Барретт Olivia-Mai Barrett Хадар Кэтс Hadar Cats
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Related video
Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Лысый и бородатый: после Чернобыля капитана Ларина из «Улиц разбитых фонарей» не узнать
Вот почему женщины-Скорпионы притягивают к себе мужчин: ответ многих удивит
Тест: как хорошо вы знаете сериал «Очень странные дела»?
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше