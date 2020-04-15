Тедди, 2020

Появившийся в лесу волк вызывает гнев жителей одной пиренейской деревушки. Тедди, 19-летний юноша без образования, живет со своим приемным дядей и работает в массажном салоне. Его девушка Ребекка оканчивает школу. Ее ждет блестящее будущее. Приближающееся лето обещает быть самым обычным. Но одной ночью, в полнолуние, неизвестный зверь ранит Тедди. В последующие недели он начинает замечать за собой странные звериные порывы... – Интерпретация легенды о волке-оборотне братьев Бухерма вносит новую струю во французское жанровое кино. Этот фильм - комедия, в которой потешные необычные персонажи представлены трогательно и беспощадно. Антони Бажон, выступающий в новом для себя амплуа, с первых же минут захватывает внимание зрителей.