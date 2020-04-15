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Тедди
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Teddy

Тедди, 2020

2020 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Появившийся в лесу волк вызывает гнев жителей одной пиренейской деревушки. Тедди, 19-летний юноша без образования, живет со своим приемным дядей и работает в массажном салоне. Его девушка Ребекка оканчивает школу. Ее ждет блестящее будущее. Приближающееся лето обещает быть самым обычным. Но одной ночью, в полнолуние, неизвестный зверь ранит Тедди. В последующие недели он начинает замечать за собой странные звериные порывы... – Интерпретация легенды о волке-оборотне братьев Бухерма вносит новую струю во французское жанровое кино. Этот фильм - комедия, в которой потешные необычные персонажи представлены трогательно и беспощадно. Антони Бажон, выступающий в новом для себя амплуа, с первых же минут захватывает внимание зрителей.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 сентября 2020
Премьера в мире 15 апреля 2020
Возраст 18+
Постер фильма Тедди 2 постера
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