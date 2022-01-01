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Андреас Дрезен
Андреас Дрезен
Andreas Dresen
О персоне
Фильмография
Андреас Дрезен
Andreas Dresen
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Дата рождения
16 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Андреаса Дрезена
Родился 16 августа 1963 года. Гера, Германия.
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Фильмография Андреаса Дрезена
Рабие Курназ против Джорджа Буша
драма
2022, Германия / Франция
6.0
Гундерманн
драма
2018, Германия
7.0
Тим Талер, или проданный смех
фэнтези, драма, комедия
2017, Германия
6.0
Когда мы мечтали
драма
2015, Германия / Франция
6.0
Остановка на перегоне
драма
2011, Германия / Франция
8.0
Виски с водкой
мелодрама
2009, Германия
6.0
На девятом небе
мелодрама, драма
2008, Германия
6.0
Лето на балконе
драма
2005, Германия
5.0
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