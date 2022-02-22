«Рабие Курназ против Джорджа Буша»: Рецензия Киноафиши

На прошедшем Берлинском кинофестивале сразу два Медведя — за лучший сценарий и лучшую главную роль, — достались немецкому фильму «Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего». Попробуем разобраться, почему эта странная жанровая смесь так понравилась жюри, и будет ли эта история понятна зрителям за пределами Германии.

Рабие Курназ (Мельтем Каптан) — добродетельная домохозяйка из Бремена и мать большого семейства турецких иммигрантов. Шумная и смешливая женщина с копной обесцвеченных кудрей слушает новости разве что фоном к домашним делам. Поэтому когда краем уха Рабие улавливает что-то о разрушенных башнях на другом континенте, она не допускает и мысли, что совсем скоро эта катастрофа коснется ее напрямую.

Старший сын Рабие, Мурат, отправился в Пакистан, где был арестован американскими военными из-за подозрений в связях с Аль-Каидой (запрещенная в России террористическая организация) и отправлен без суда в печально известную тюрьму Гуантанамо. Рабие придется вникнуть в международную политику (ну, хотя бы попытаться) и выучить несколько новых топонимов, чтобы вызволить Мурата.

История Мурата Курназа — подлинный прецедент. Будучи религиозным мусульманином, он отправился в Пакистан, чтобы посетить медресе. Молодой человек буквально оказался в неправильном месте в неудачное время: сразу после теракта 11 сентября американские военные с утроенной инициативой взялись за свою работу и платили вознаграждение пакистанской полиции за каждого задержанного подозрительного человека. Мурат пробыл в заключении около пяти лет, подвергался пыткам, но официальное обвинение в его сторону так и не было выдвинуто. Юноша был освобожден после того, как нанятый его матерью адвокат Бернхард Доке довел дело до Вашингтона и подал иск в Верховный суд.

«Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего» — не первый фильм, рассказывающий об изнанке борьбы с терроризмом. Прошлогодний «Мавританец» с Бенедиктом Камбербетчем и Джоди Фостер собрал целую коллекцию номинаций от БАФТА до «Золотого Глобуса», а непосредственно делу Мурата Курназа в 2013 году была посвящена немецкая драма «Пять лет». Но в этот раз режиссер Андреас Дрезен и сценаристка Лейла Штилер решили подойти к истории нестандартно. В фильме очень мало кадров, в которых появляется сам Мурат, все действие сосредоточено вокруг его бойкой матери. К тому же эта судебная драма, вопреки жанровым канонам, разбавлена большой долей юмора.

Один из важных аспектов истории, на котором делает акцент сценаристка — потерянные годы, которые никто не вернет ни Мурату, ни всей его семье. Пока Рабие воюет за старшего, младшие сыновья и муж остаются предоставлены самим себе и постепенно забывают, ради чего вообще продолжается эта борьба. И вдвойне обиднее от того, что все могло бы закончиться гораздо быстрее, если бы не действия (точнее, бездействие) не только американской, но и немецкой стороны.

Максимально далекая от юридических закавык Рабие, которая не знает, где находится Куба, действует почти интуитивно, подбадривая себя одной мыслью: даже когда не знаешь, что делать дальше, останавливаться нельзя. Она находит адвоката (в фильме Бернхард Доке сыграл Александр Шир) и практически ставит его перед фактом того, что теперь они в одной лодке. Он же, в свою очередь, тоже не раз удивит Рабие. Разговаривающая на смеси турецкого и немецкого домохозяйка не могла себе представить, что ей придется летать в Вашингтон как на работу, произносить речи с международных трибун и отбиваться от прессы. Но если уж она отбилась от охранников и пробилась к министру в Анкаре, остальное уже звучит не так невыполнимо.

Рабие Курназ против Джорджа Буша

Юмор в фильме во многом строится на культурных различиях, и чтобы оценить шутки вроде «начинай как немец, заканчивай как турок», пожалуй, нужно пожить в этой среде. Возможно, для зрителей со стороны комичные врезки будут выглядеть как набор гэгов про чужака в незнакомой среде (во всех смыслах), но даже в такой перспективе они подкупают своей беззлобностью. Глядя на химию между адвокатом Доке и суетливой Рабие, отчетливо понимаешь, за что Мельтем Каптан получила свой приз. Если бы не ее убедительная игра, вряд ли бы такие контрастные основной теме фильма эпизоды вызывали что-то, кроме раздражения. Рабие очаровывает, даже когда приносит в офис адвоката амулет от сглаза, а в Вашингтоне чуть не опаздывает на свою речь из-за шопинга на уличной ярмарке с восточными магазинчиками.

Нельзя сказать, что такой жанровый микс выглядит бесспорным достоинством фильма. В итоге получилась несколько затянутая картина, снятая в телевизионной манере «немного посмеяться, немного поплакать». В какие-то моменты фильму недостает остроты и злости, особенно когда в сюжете проскакивают шпильки в адрес немецкого правительства. Но смотреть его определенно стоит хотя бы ради последних десяти минут, когда с истории слетает налет развлекательности, и остаются настоящие человеческие судьбы.