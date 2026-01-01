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Фильмография
Alexander Hörbe
Alexander Hörbe
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Персоны
Alexander Hörbe
Alexander Hörbe
Alexander Hörbe
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Капитан
(2017)
6.7
Рабие Курназ против Джорджа Буша
(2022)
5.9
Любовь втроем
(2010)
Фильмография Alexander Hörbe
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2017
2010
2002
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.7
Рабие Курназ против Джорджа Буша
Rabiye
драма
2022, Германия / Франция
Рецензия
7.6
Капитан
Der Hauptmann
драма, исторический
2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
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5.9
Любовь втроем
3
мелодрама, драма, комедия
2010, Германия
Смотреть трейлер
4.7
Размер имеет значение
Das beste Stück
комедия
2002, Германия
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