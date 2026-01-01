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Alexander Hörbe Alexander Hörbe
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Alexander Hörbe

Alexander Hörbe

Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Капитан 7.6
Капитан (2017)
Рабие Курназ против Джорджа Буша 6.7
Рабие Курназ против Джорджа Буша (2022)
Любовь втроем 5.9
Любовь втроем (2010)

Фильмография Alexander Hörbe

Жанр
Год
Рабие Курназ против Джорджа Буша 6.7
Рабие Курназ против Джорджа Буша Rabiye
драма 2022, Германия / Франция
Рецензия
Капитан 7.6
Капитан Der Hauptmann
драма, исторический 2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
Смотреть трейлер
Любовь втроем 5.9
Любовь втроем 3
мелодрама, драма, комедия 2010, Германия
Смотреть трейлер
Размер имеет значение 4.7
Размер имеет значение Das beste Stück
комедия 2002, Германия
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