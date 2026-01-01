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Назми Кирик
Nazmi Kırık
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Персоны
Назми Кирик
Назми Кирик
Nazmi Kırık
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Диярбакыр, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Далекий город
(2024)
7.9
Черная жемчужина
(2017)
7.6
Ящик Пандоры
(2008)
Фильмография Назми Кирик
7.9
Далекий город
драма
2024, Турция
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Добрый день
Rojbash
драма
2024, Турция
5.4
Я сожгла все мосты
драма
2023, Турция
6.7
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама
2023, Турция
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6.8
Elaha
Elaha
драма
2023, Германия
6.7
Рабие Курназ против Джорджа Буша
Rabiye
драма
2022, Германия / Франция
Рецензия
7.9
Черная жемчужина
драма, мелодрама
2017, Турция
6.1
Твоя красота ничего не стоит
Deine Schönheit ist nichts wert
драма
2012, Австрия / Турция
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