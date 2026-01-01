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Назми Кирик Nazmi Kırık
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Назми Кирик

Nazmi Kırık

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Диярбакыр, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Далекий город 7.9
Далекий город (2024)
Черная жемчужина 7.9
Черная жемчужина (2017)
Ящик Пандоры 7.6
Ящик Пандоры (2008)

Фильмография Назми Кирик

Далекий город 7.9
Далекий город
драма 2024, Турция
Добрый день Rojbash
драма 2024, Турция
Я сожгла все мосты 5.4
Я сожгла все мосты
драма 2023, Турция
Если сильно полюбишь 6.7
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама 2023, Турция
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Elaha Elaha
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Рабие Курназ против Джорджа Буша 6.7
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драма 2022, Германия / Франция
Рецензия
Черная жемчужина 7.9
Черная жемчужина
драма, мелодрама 2017, Турция
Твоя красота ничего не стоит 6.1
Твоя красота ничего не стоит Deine Schönheit ist nichts wert
драма 2012, Австрия / Турция
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