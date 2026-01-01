Меню
Киноафиша Фильмы Рабие Курназ против Джорджа Буша Награды и номинации фильма Рабие Курназ против Джорджа Буша

Берлинале 2022 Берлинале 2022
Лучший сценарий
Победитель
Лучшее исполнение главной роли
Победитель
Премия Гильдии кинематографистов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
