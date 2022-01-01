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Александр Шеер

Alexander Scheer
Александр Шеер
Александр Шеер Alexander Scheer
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Дата рождения
1 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Александра Шеера

Родился 1 июня 1976 года. Берлин, ГДР (Германия). 

Фильмография Александра Шеера
Рабие Курназ против Джорджа Буша
Рабие Курназ против Джорджа Буша
драма 2022, Германия / Франция
6.0
Шпионка
Шпионка
триллер, драма, военный 2019, Норвегия
6.0
Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
Гундерманн
Гундерманн
драма 2018, Германия
7.0
Молодой Карл Маркс
Молодой Карл Маркс
драма 2017, Германия / Франция / Бельгия
6.0
Запад
Запад
драма 2013, Германия
6.0
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
комедия, семейный, фэнтези 2011, Германия
6.0
Карлос
Карлос
криминал, триллер, биография, исторический, драма 2010, Германия / Франция
7.0
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