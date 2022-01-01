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Александр Шеер
Александр Шеер
Alexander Scheer
О персоне
Фильмография
Александр Шеер
Alexander Scheer
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Дата рождения
1 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Александра Шеера
Родился 1 июня 1976 года. Берлин, ГДР (Германия).
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Фильмография Александра Шеера
Рабие Курназ против Джорджа Буша
драма
2022, Германия / Франция
6.0
Шпионка
триллер, драма, военный
2019, Норвегия
6.0
Последствия
драма, мелодрама, военный
2019, Великобритания / США
8.0
Гундерманн
драма
2018, Германия
7.0
Молодой Карл Маркс
драма
2017, Германия / Франция / Бельгия
6.0
Запад
драма
2013, Германия
6.0
Когда Санта упал на Землю
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
6.0
Карлос
криминал, триллер, биография, исторический, драма
2010, Германия / Франция
7.0
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