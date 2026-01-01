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Фильмография
Яри Гульуччи
Yari Gugliucci
Киноафиша
Персоны
Яри Гульуччи
Яри Гульуччи
Yari Gugliucci
Дата рождения
15 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Салерно, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Пари по-итальянски
(2024)
6.3
Рив4ли
(2025)
4.6
(Не)идеальные мужчины
(2023)
Фильмография Яри Гульуччи
6.3
Рив4ли
драма, семейный
2025, Италия
6.7
Пари по-итальянски
La scommessa - Una notte in corsia
комедия
2024, Италия
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2.5
13 пришествий дьявола
In the Fire
триллер
2023, Италия / США
Смотреть трейлер
4.6
(Не)идеальные мужчины
Uomini da marciapiede
комедия
2023, Италия
Смотреть трейлер
4.6
Мистер феличита
Mister Felicità
комедия
2017, Италия
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