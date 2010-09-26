Агнозия, 2010

Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия. Жоана Прац, дочь состоятельного промышленника, страдает от редкого заболевания - агнозии. Девушка ясно видит и слышит окружающих людей, предметы, но не может их распознавать. По стечению обстоятельств лишь одной Жоане известна промышленная тайна, которую унес с собой в могилу ее отец. Недоброжелатели хотят воспользоваться недугом богатой наследницы и выведать столь тщательно хранимый секрет. В силу своей особенности девушка не может с точностью сказать, кто именно желает ей зла. Врагом может оказаться абсолютно любой человек из ее окружения…