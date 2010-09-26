Агнозия, 2010

Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия. Жоана Прац, дочь состоятельного промышленника, страдает от редкого заболевания - агнозии. Девушка ясно видит и слышит окружающих людей, предметы, но не может их распознавать. По стечению обстоятельств лишь одной Жоане известна промышленная тайна, которую унес с собой в могилу ее отец. Недоброжелатели хотят воспользоваться недугом богатой наследницы и выведать столь тщательно хранимый секрет. В силу своей особенности девушка не может с точностью сказать, кто именно желает ей зла. Врагом может оказаться абсолютно любой человек из ее окружения…
Дочь богатого промышленника Жоана Прац страдает странным заболеванием агнозией. Ее зрение и слух в полном порядке, но мозг не способен формировать понятные аудиовизуальные образы на основе сигналов, поступающих из внешнего мира. При этом только ей известен важный промышленный секрет, унаследованный от отца. Вскоре она становится жертвой тщательно продуманного заговора, цель которого – вырвать у Жоаны тайну, воспользовавшись ее недугом. К несчастью, измученная болезнью девушка не может определить личность злоумышленника. Им может оказаться и ее жених Карлес, и молодой и порывистый слуга Висент…