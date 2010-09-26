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Agnosia

Агнозия, 2010

2010 / Испания
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия. Жоана Прац, дочь состоятельного промышленника, страдает от редкого заболевания - агнозии. Девушка ясно видит и слышит окружающих людей, предметы, но не может их распознавать. По стечению обстоятельств лишь одной Жоане известна промышленная тайна, которую унес с собой в могилу ее отец. Недоброжелатели хотят воспользоваться недугом богатой наследницы и выведать столь тщательно хранимый секрет. В силу своей особенности девушка не может с точностью сказать, кто именно желает ей зла. Врагом может оказаться абсолютно любой человек из ее окружения…

  • Съемки фильма проходили в 2010 году. Основными съемочными локациями стали Барселона и Национальный парк Айгуэс-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио, расположенный в Льейде, Испания. 
  • “Агнозия” - второй фильм, снятый режиссером Эухенио Мирой в соавторстве со сценаристом Антонио Трассорасом. 
  • Создатели фильма определи его жанр как “ретрофутуристический триллер”.  
  • В 2011 году картина получила номинацию на национальную кинопремию “Гауди” в категории “Лучшие костюмы”. 
  • Премьера фильма состоялась на Европейском кинорынке, который проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

Дочь богатого промышленника Жоана Прац страдает странным заболеванием агнозией. Ее зрение и слух в полном порядке, но мозг не способен формировать понятные аудиовизуальные образы на основе сигналов, поступающих из внешнего мира. При этом только ей известен важный промышленный секрет, унаследованный от отца. Вскоре она становится жертвой тщательно продуманного заговора, цель которого – вырвать у Жоаны тайну, воспользовавшись ее недугом. К несчастью, измученная болезнью девушка не может определить личность злоумышленника. Им может оказаться и ее жених Карлес, и молодой и порывистый слуга Висент…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 26 сентября 2010
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эудженио Мира
В ролях
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Мартина Гедек
Барбара Гоэнага
Джек Тейлор
Феликс Гомес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Агнозия 2 постера
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Агнозия
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