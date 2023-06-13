Эмбер Херд сыграла психиатра в мистическом триллере «В огне»

После продолжительного перерыва, связанного с публичным судом против Джонни Деппа, Эмбер Херд возвращается в кино. Как и ее бывший муж, сыгравший в костюмированной исторической мелодраме «Жанна Дюбарри», актриса решила также начать с малого. Херд сыграла в итало-американском мистическом триллере «В огне» (In the Fire). Премьера фильма состоится уже 24 июня в рамках 69-го сицилийского кинофестиваля в Таормине, который будет проходить до 1 июля. Актриса будет принимать участие в продвижении ленты.

Действие разворачивается 1899 году. В центре сюжета — женщина-психиатр, отправившаяся в Колумбию, чтобы помочь ребенку богатого фермера, который, по мнению местных жителей, одержим дьяволом. Враждебное окружение не воспринимает доктора и ее методы всерьез, из-за чего она сталкивается с рядом сложностей. Главной героине нужно как можно скорее что-то предпринять, чтобы спасти юного пациента от ярости граждан, а также от него самого.

Режиссером фильма выступил Конор Эллин («Пограничный патруль», «Прогулка. Наездница. Родео»). Сценарий вместе с ним написали Паскаль Борно и Сильвио Мураглиа («Крушение»). В остальной актерский состав вошли Эдуардо Норьега, Лоренцо МакГоверн Дзаини, Софи Каннелл и Лука Кальвани.

В декабре этого года Херд также появится в блокбастере «Аквамен и потерянное царство», однако ее роль в фильме будет гораздо меньше, чем в первой части.