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Киноафиша Новости Психиатр Эмбер Херд пытается спасти одержимого дьяволом мальчика в трейлере триллера «В огне»

Психиатр Эмбер Херд пытается спасти одержимого дьяволом мальчика в трейлере триллера «В огне»

21 сентября 2023 14:15
Психиатр Эмбер Херд пытается спасти одержимого дьяволом мальчика в трейлере триллера «В огне»

Это первый фильм с участием актрисы после проигранного ею судебного разбирательства против экс-супруга Джонни Деппа.

Эмбер Херд возвращается в кино. К выходу готовится мистический инди-триллер «В огне», в котором актриса сыграла главную героиню, противостоящую темным силам. Кинокомпания Saban Films выпустила трейлер предстоящего фильма.

Действие развернется в 1890-х годах. В центре сюжета — психиатр Грейс Бернхэм (Херд), которая прибывает на удаленную плантацию в Колумбии, чтобы помочь беспокойному мальчику со сверхъестественными способностями. Начав терапию, Бернхэм воспламеняет войну между наукой и религией, поскольку местный священник утверждает, что мальчик одержим дьяволом, видя в этом причину, по которой деревню постигают всевозможные беды.

«Эти люди напуганы. Им требуется нечто, что можно обвинить в своем страхе. И это ты», — говорит Бернхэм мальчику, которого сыграл Лоренцо МакГоверн Дзаини.

Съемки картины завершились в марте 2022 года, тогда как в июне суд Вирджинии удовлетворил иск Джонни Деппа против Херд, признав, что актер стал жертвой клеветы со стороны своей экс-супруги, обвинившей его в домашнем насилии.

Режиссером и соавтором сценария «В огне» является Конор Эллин. В США фильм выйдет 13 октября.

Фото: Saban Films
Елена Королева
Елена Королева
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