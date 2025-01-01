Меню
Фильмы
13 пришествий дьявола
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
