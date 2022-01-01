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Лео Билл
Лео Билл
Leo Bill
О персоне
Фильмография
Лео Билл
Leo Bill
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Дата рождения
31 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Уорвикшир, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Лео Билла
Родился 31 августа 1980 года. Уорвикшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Лео Билла
Flux Gourmet
драма
2022, Великобритания
6.0
Редкие звери
комедия, драма, мелодрама
2019, Великобритания
5.0
TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго
спектакль
2018, Великобритания
6.0
Гамлет: Камбербэтч
спектакль
2015, Великобритания
7.0
Джейн Остин
биография, драма, мелодрама
2007, США / Великобритания / Ирландия
7.0
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