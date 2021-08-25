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Мара Уилсон
Мара Уилсон
Mara Wilson
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Мара Уилсон
Mara Wilson
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Дата рождения
24 июля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Бербанк, Калифорния, США
Рост
154 см
Биография Мары Уилсон
Родилась 24 июля 1987 года. Бербанк, Калифорния, США.
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Фильмография Мары Уилсон
Дети шоу-бизнеса
документальный
2020, США
7.0
Простое желание
комедия, семейный, фэнтези
1997, США
5.0
Матильда
сказка, семейный, комедия
1996, США
6.0
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Эти талантливые люди стали известными в юном возрасте, а потом надолго или даже навсегда исчезли с экранов.
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25 августа 2021 19:30
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