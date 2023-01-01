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Простое желание
Простое желание, 1997: актеры и роли
A Simple Wish
Простое желание
1997 / США
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Простое желание, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Ритчи
Michael Ritchie
В ролях
Мартин Шорт
Martin Short
Мара Уилсон
Mara Wilson
Роберт Пасторелли
Robert Pastorelli
Руби Ди
Ruby Dee
Фрэнсис Капра
Francis Capra
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