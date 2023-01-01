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Простое желание Простое желание
Киноафиша Фильмы Простое желание Простое желание, 1997: актеры и роли
A Simple Wish Простое желание 1997 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Простое желание, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Ритчи Michael Ritchie
В ролях
Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short Мара Уилсон Мара Уилсон Mara Wilson Роберт Пасторелли Robert Pastorelli Руби Ди Ruby Dee Фрэнсис Капра Francis Capra
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