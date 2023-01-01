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Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь, 1988: актеры и роли
Friday the 13th Part VII: The New Blood Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь 1988 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карл Бюхле
В ролях
Терри Кайзер Terry Kiser Дженнифер Банко Jennifer Banko Susan Blu
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