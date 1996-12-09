Henry Я действительно удивлён, что ты мне позвонила.

Lena, the cashier Ну, мне очень понравилось с тобой на вечеринке.

Henry Мне тоже с тобой понравилось, просто мне очень жаль, что я пролил вино на твоё платье. Я клянусь, эта бутылка была пустой.

Lena, the cashier Ничего, мне на самом деле было сложнее достать бри.