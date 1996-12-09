Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мысли полные желания
5.7 Рейтинг IMDb: 5
Мысли полные желания

Wishful Thinking 18+
О фильме

Любовь, конечно, дело хорошее, но есть кое-какие вопросы… Например, доверие к любимой/любимому — вещь в близких отношениях обязательная. Но что, если ваша ненаглядная смотрит на вас своими лучистыми честными глазами и изменяет «по-черному»?

Или, к примеру, ревность… Когда любишь, то понятное дело — ревнуешь. Но если ревностью своей вы, из благих побуждений конечно, так «достали» свою любимую, что ей в самую пору лезть на стенку? А раз уж в ваших глазах она все равно изменница, может ей действительно найти кого-нибудь?

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 9 декабря 1996
Дата выхода
9 июля 1999 Россия 16+
9 декабря 1996 Испания
9 июля 1999 Казахстан
12 июля 1999 США
9 июля 1999 Украина
MPAA R
Другие названия
Wishful Thinking, Älä unta nää, Botrányos szerelem, Coisas de Casais, Elizabeth si ceilalti, Illusioni, Parløp på avveie, Piensa en mí, Pobożne życzenie, Relaciones modernas, Ευσεβείς πόθοι, Думки сповнені бажання, Мисли, изпълнени с желание, Мысли, полные желания
Режиссер
Адам Парк
В ролях
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Дезире Касадо
Мел Горэм
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Henry Я действительно удивлён, что ты мне позвонила.
Lena, the cashier Ну, мне очень понравилось с тобой на вечеринке.
Henry Мне тоже с тобой понравилось, просто мне очень жаль, что я пролил вино на твоё платье. Я клянусь, эта бутылка была пустой.
Lena, the cashier Ничего, мне на самом деле было сложнее достать бри.
Henry Да, ну надо признать, после пары стаканов эти штуки очень напоминают губку.
