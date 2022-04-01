«Закат»: Рецензия Киноафиши

Молчаливый британец Нил Беннет отдыхает с родными в Акапулько. Но теплую летнюю атмосферу прерывает тревожный звонок: герои узнают о смерти близкого человека. Все спешно едут в аэропорт, но в последний момент Нил говорит, что забыл паспорт в отеле. Он обещает вернуться за документом и вылететь следующим же рейсом. На самом деле герой остается в Акапулько и вскоре заводит роман с обаятельной местной девушкой. Но, возможно, у Нила есть причины для такого поступка.

Мексиканский режиссер Мишель Франко — завсегдатай крупных кинофестивалей. Он дважды получал награду «Особый взгляд» в Каннах (за свою самую известную работу «После Люсии» и за «Дочерей Абриль»). «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур презентовали в Венеции еще в сентябре 2021 года, но до российского проката фильм добирается только сейчас.

И несмотря на то, что «Закат» — типичный представитель авторского кинематографа, неспешный, минималистичный и без очевидной морали, эта картина покажется интересной и близкой даже простым зрителям. Ведь Франко удалось почти невозможное. Он снял совершенно прямолинейный и спокойный фильм, который, однако, наполнен сюрпризами. За время просмотра несколько раз меняется не только отношение к главному герою, но и, кажется, сам жанр.

Закат

По завязке создается впечатление, что автор рассказывает историю типичного подлеца. Но не такого, как обычно показывают в кино. Это очень тихий человек, который, словно сам не замечая, совершает жестокие поступки. И уже здесь Франко создает контраст: картина нередко использует элементы чуть ли не романтического кино. Если выкинуть всю предысторию и постоянные сообщения от родных, кажется, что сюжет посвящен ненавязчивому роману Нила и девушки Беренис. Герои буднично гуляют, отдыхают на пляже и пытаются побороть языковой барьер. Такой фильм мог бы снять Вуди Аллен, если бы родился где-то в Латинской Америке.

Но как раз те самые элементы создают тревожное ощущение. И дело не только в злости на героя. Автор явно постоянно что-то не договаривает. Поэтому зрителю придется внимательно наблюдать и слушать каждую фразу, чтобы разобраться в происходящем. Ведь на самом деле и личная жизнь, и биография главного героя вовсе не такие, как кажутся на первый взгляд.

И так будет продолжаться почти до середины действия. Потом сюжет и вовсе начнет раз за разом удивлять и даже пугать. Хотя при этом основа останется той же: Нил просто «плывет по течению», мало реагирует на раздражители и словно наблюдает за жизнью, не желая участвовать в ней сам.

Закат

Его спокойствие выглядит еще контрастнее на фоне поведения персонажа Генсбур. Их образы задают со вступительной сцены, где она впадает в истерику, услышав жуткие новости, а герой Рота лишь сухо отвечает собеседнику. Причем оба актера невероятно органичны в своих амплуа. Тим Рот в последнее время все чаще играет меланхоликов, вспомнить хотя бы недавний «Остров Бергмана» (кстати, тоже история сложных отношений на фоне отдыха). Но в «Закате» можно наблюдать буквально апофеоз его типичного стиля. Генсбур здесь все же отдают второстепенную роль, но каждое свое появление она превращает в настоящий перформанс.

Все остальное действие Франко собирает из минималистичных элементов, доказывая, что восприятие зрителя важнее, чем конкретные действия на экране. Он заставляет воспринимать по-разному даже одни и те же кадры с палящим солнцем, в зависимости от того, что чувствует герой. Точнее, что думает смотрящий о его эмоциях. Точно так же здесь даже нет саундтрека, но фильм не кажется тихим. Все дело в реалистичном отражении родной для режиссера Мексики: все время что-то шумит, играет, или хотя бы галдят люди. Тишина наступает лишь в дорогих отелях, офисах, больницах. Тех местах, откуда герой так хочет сбежать.

Картина, длящаяся меньше полутора часов, кажется намного больше. Но не из-за затянутости, а, наоборот, из-за количества поворотов, которые автор успевает показать. Это будто детектив без типичных элементов жанра. Или триллер, который не пытается пугать. Говоря проще, это сама жизнь, на которую иногда очень полезно посмотреть со стороны.