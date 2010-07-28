Скоро в прокате «Дом, который построил Джек»
Смертельный звонок

, 2010
Death Bell 2: Bloody Camp / Gosa 2
Южная Корея / ужасы / 18+
О фильме

Группа школьников собирается вместе, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в университет. Но вдруг подростки обнаруживают, что одного из них жестоко убили, и из здания нет выхода. И что единственный шанс выжить — решить загадку, которую им задал таинственный убийца.

Легко ли найти правильный ответ, когда ошибка будет стоить жизни? У каждого есть шанс спастись, но каждый неверный ответ на загадку убийцы будет стоить жизни одного из них.

Успеют ли они разгадать смертельную загадку — и сдать этот страшный экзамен на выживание. Фильм ужасов в лучших традициях азиатского кино.

В ролях

Су Ро Ким
Nam Bo-ra
Ким Бён-ок
Чи Чхан-ук
Ah-Jin Choi
Пак Ын-бин
Режиссер Сен Донг Ю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 июля 2010
Дата выхода
28 июля 2010 Южная Корея
Бюджет 1 100 000 000 KRW
Сборы в мире $5 198 289
Производство Core Contents Media
Другие названия
Gosa 2, Death Bell 2: Bloody Camp, Death Bell 2, Death Bell 2 - Le Camp de la mort, Death Bell: Bloody Camp, Examen Mortel 2: Le Camp de la Mort, Hồi Chuông Tử Thần 2, Ölüm Zili 2: Kanlı Kamp, Смертельный звонок, コ死2, 考死2, 考死2：教学实习, 血之期中考2

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
4.9 IMDb

