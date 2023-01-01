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Проклятие. Дом с прислугой Проклятие. Дом с прислугой
Киноафиша Фильмы Проклятие. Дом с прислугой Проклятие. Дом с прислугой, 2020: актеры и роли
The Maid Проклятие. Дом с прислугой 2020 / Таиланд
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Проклятие. Дом с прислугой, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Тхонгкхам Ли Тхонгкхам Lee Thongkham
В ролях
Плой Сорнарин Ploy Sornarin Савика Чайядей Savika Chaiyadej Тхирапхат Сайакул Thiraphat Sajakul Каннапорн Пуангтонг Kannaporn Puangtong Китапат Понгру Keetapat Pongrue
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