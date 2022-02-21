«Техасская резня бензопилой»: Рецензия Киноафиши

Первая «Техасская резня бензопилой», увидевшая свет в 1974 году, шокирует даже спустя полвека и, прямо скажем, не нуждается в переосмыслении. Работая в невыносимых условиях жары, имея в собственном распоряжении лишь нескольких актеров-непрофессионалов и шестьдесят тысяч долларов, начинающий режиссер Тоуб Хупер создал независимое авторское кино, навсегда изменившее облик американского хоррора.

«Страшнее первых пятидесяти минут «Техасской резни» могут быть только финальные тридцать», — писали журналисты, а зрители кинотеатров под открытым небом, согласно легенде, кричали ничуть не хуже, чем на премьере «Психо» за пятнадцать лет до этого. Как и в случае с Норманом Бейтсом, кровавые деяния Кожаного лица частично основаны на преступлениях печально известного Эда Гейна. И по влиятельности на жанр «Резня» вряд ли сильно уступает общепризнанной классике Альфреда Хичкока. Если «Психо», в числе прочего, совершил революцию при помощи образа обаятельного маньяка с внешностью Энтони Перкинса, то Хупер ввел моду на молчаливого двухметрового убийцу в маске и с гигантским холодным оружием в руках, которому успешно противостоит «последняя девушка». Сама концепция «ужаса в обыденном» с завязкой в духе «подростки свернули не туда» легла в основу многочисленных слэшеров золотой эры, сохраняя актуальность по сей день.

Техасская резня бензопилой

Нашумевший ужастик породил долгоиграющую кинофраншизу с на редкость мудреной хронологией. В 80-е Тоуб Хупер снял прямой сиквел, но с уклоном в черную комедию. Затем, уже без его участия, на свет появились два фильма, обоюдно игнорировавшие все остальные продолжения. В 2003 году «Резня» обзавелась ремейком с собственным приквелом, а через десять лет на экраны вышел еще один сиквел ленты 1974 года с удручающей приставкой «3D», традиционно закрывающий глаза на все прочие части. И, наконец, в 2017 состоялась премьера «Кожаного лица», предыстории титульного маньяка из оригинала, срежиссированной талантливыми французами Александром Бустильо и Жюльеном Мори. Подразумевалось, что данный приквел породит собственную кинофраншизу, но проблемы с выпуском и итоговый коммерческий провал поставили на амбициозной идее крест.

Когда права оказались в руках Федерико Альвареса (режиссер ремейка «Зловещих мертвецов» и хоррор-хита «Не дыши»), было решено начать с чистого листа. В четвертый или в пятый раз. Таким образом, «Техасская резня бензопилой» 2022 года от Netflix является очередной попыткой перечеркнуть бесчисленные сиквелы, приквелы и прочие ремейки с целью создания истинного продолжения культового творения Тоуба Хупера. Не то чтобы кто-то просил, но допустим.

Взяв за основу формулу недавнего «Хэллоуина», сценарист-дебютант Крис Томас Девлин в компании некоего Дэвида Блу Гарсиа, во время съемок заменившего в режиссерском кресле уволенных студией братьев Тохиллов, возвращает на экраны не только Кожаное лицо, но и единственную выжившую Салли (покойных Гуннара Хансена и Мэрилин Бернс на экране заменили Марк Бернем и Олуэн Фуэре соответственно).

По сюжету горстка идеалистов направляется в техасский город-призрак Харлоу с целью его последующей реконструкции. Как оказалось, в забытой богом дыре есть жители, наотрез отказывающиеся выселяться. В заброшенном детдоме до сих пор обитает престарелая Мак (Элис Крайдж), десятилетиями мирно приглядывающая за единственным приемным сыном. Недолго думая, мажоры выставляют упертую старуху за дверь, провоцируя у той инсульт и скоропостижную смерть. Горе-предпринимателям еще неизвестно, что единственным воспитанником покойной женщины являлся не кто иной, как серийный убийца Кожаное лицо. Не сумев справиться с утратой, маньяк вновь заводит бензопилу.

Как и оригинал, новая «Техасская резня» начинается с псевдо-документального вступления, зачитанного Джоном Ларрокеттом. Только теперь речь идет о криминальной программе, транслируемой по телевизору в грязном магазинчике на заправке. Из хроники мы узнаем, что убийство 1973 года так и осталось нераскрытым, загадочный псих в маске из человеческой кожи благополучно скрылся, а сама история давно превратилась в местную городскую легенду. Свидетельница бойни Салли, заполучившая значок шерифа, посвятила поискам своего обидчика всю дальнейшую жизнь.

Техасская резня бензопилой

При этом семейка Сойеров удивительным образом игнорируется. О том, что случилось с Поваром, Автостопщиком и Дедушкой мы не узнаем, равно как и причину, по которой Салли за 50 лет умудрилась не отыскать заклятого врага в единственном жилом доме микроскопического Харлоу. Вместо этого, мы имеем целый веер побочных сюжетных линий, не получающих мало-мальски внятного развития. Так, одна из участниц путешествия Лила (Элси Фишер) борется с посттравматическим расстройством после скулшуттинга, что становится поводом для растягивающих смехотворный хронометраж флешбэков. Через организатора сомнительного плана по джентрификации Данте (Джейкоб Латимор) для галочки обозначается расовый вопрос. Мо Данфорд, играющий местного деревенщину, неохотно помогает хипстерам заниматься реконструкцией, что становится поводом для клишированного конфликта между селом и городом. Как вишенка на торте: автобус, полный приезжих калифорнийцев, реагирующих на первое появление Кожаного лица выходом в прямой эфир через инстаграм. «Что-нибудь учудишь, и тебя тут же отменят», — решительно заявляет тусовщик с айфоном в руке и тут же получает бензопилой в живот.

Такой вот социальный комментарий в сиквеле фильма ужасов, который современники рассматривали как аллегорию на войну во Вьетнаме. Фильма ужасов, остроумно приравнивавшего производство и потребление мяса к акту каннибализма. И, наконец, фильма ужасов, в котором не пролито ни капли крови. Да, вопреки статусу «Техасской резни бензопилой» Тоуба Хупера как одной из самых жестоких кинокартин в истории, убийства в ней вынесены за скобки, а все мерзкие подробности происходящего зритель невольно додумывает у себя в голове. Что же мы получили в сиквеле Альвареса и его команды? Бьющее через край мультяшное насилие с литрами CGI-крови. Ну а саспенс достигается путем компьютерного ливня с грозой, ни с того, ни с сего накрывшего солнечный техасский городок, кстати говоря, сконструированный художниками-постановщиками в Болгарии. Истинное продолжение, которое мы заслужили.

Игнорируется и другая визитная карточка франшизы — нарочито гротескные образы маньяков и жертв. Неясно, кому, собственно, сопереживать. Хипстерам, благодаря сюжетным изыскам превратившимся в антагонистов? Быть может, Салли, фигурирующей в двух-трех абсолютно иррациональных сценах? Тогда, вероятно, Кожаному лицу. Стоп, но ведь это просто угрюмый мужик в нелепой маске с алиэкспресс, имеющий к культовому персонажу в исполнении Гуннара Хансена весьма посредственное отношение. Многое бы искупил честный аттракцион с изощренными убийствами, однако непроизвольные спазмы от удара кувалдой из фильма полувековой давности пугают куда сильнее обилия компьютерных кишок, запечатленных припадочно трясущейся камерой.