Элджи Смит – американский актер и певец, родился 7 ноября 1994 года в Мичигане, но позже, в возрасте восьми лет, вместе с родителями переехал в Атланту, где начал свою актерскую карьеру. С детства был глубоко погружен в творческую среду: его отец – музыкант, а мать занималась созданием дизайнерской одежды. В возрасте девяти лет записал свой первый хип-хоп трек. В это же время сыграл несколько небольших ролей в проектах каналов Disney и Nickelodeon, где он, как потом говорил сам, оттачивал свое актерское мастерство и готовился к крупному успеху.

В возрасте 20 лет он переехал в Лос-Анджелес. В своем первом крупном проекте он сыграл реального R’n’B-исполнителя Ральфа Тресванта. Вскоре ему предложили сняться в фильме «Детройт» у оскароносной Кэтрин Бигелоу. Фильм был основан на реальных событиях – бунте чернокожего населения в 1976 году. За эту роль критики осыпали его восторженными отзывами. Тогда же он принимает участие еще в одном проекте – «Чужая ненависть», где играет роль безоружного подростка, друга главной героини, которого убивает белый полицейский.

В 2019 году Элджи получил роль в сериале «Эйфория», в котором сыграл Кристофера МакКея – перспективного футболиста с проблемами адаптации.