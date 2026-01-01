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Элджи Смит 2 фотографии
Элджи Смит Algee Smith
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Элджи Смит

Algee Smith

Дата рождения
7 ноября 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сагино, Мичиган, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Герой триллеров

Биография Элджи Смита

Элджи Смит – американский актер и певец, родился 7 ноября 1994 года в Мичигане, но позже, в возрасте восьми лет, вместе с родителями переехал в Атланту, где начал свою актерскую карьеру. С детства был глубоко погружен в творческую среду: его отец – музыкант, а мать занималась созданием дизайнерской одежды. В возрасте девяти лет записал свой первый хип-хоп трек. В это же время сыграл несколько небольших ролей в проектах каналов Disney и Nickelodeon, где он, как потом говорил сам, оттачивал свое актерское мастерство и готовился к крупному успеху.

В возрасте 20 лет он переехал в Лос-Анджелес. В своем первом крупном проекте он сыграл реального R’n’B-исполнителя Ральфа Тресванта. Вскоре ему предложили сняться в фильме «Детройт» у оскароносной Кэтрин Бигелоу. Фильм был основан на реальных событиях – бунте чернокожего населения в 1976 году. За эту роль критики осыпали его восторженными отзывами. Тогда же он принимает участие еще в одном проекте – «Чужая ненависть», где играет роль безоружного подростка, друга главной героини, которого убивает белый полицейский.

В 2019 году Элджи получил роль в сериале «Эйфория», в котором сыграл Кристофера МакКея – перспективного футболиста с проблемами адаптации.

Популярные фильмы

Эйфория 7.8
Эйфория (2019)
Чужая ненависть 7.5
Чужая ненависть (2018)
Электрические сны Филипа К. Дика 7.3
Электрические сны Филипа К. Дика (2017)

Фильмография Элджи Смита

Врата 6.3
Врата The Gates
ужасы 2026, США
Смотреть трейлер
Падающие звезды 6.9
Падающие звезды Shooting Stars
драма 2023, США
Иуда и чёрный мессия 7.3
Иуда и чёрный мессия Judas and the Black Messiah
биография, драма, исторический, криминал 2021, США
Мать/Андроид 4.7
Мать/Андроид Mother/Android
драма, фантастика, триллер 2021, США
Смотреть трейлер
Эйфория 7.8
Эйфория
драма, криминал, триллер 2019, США
Чужая ненависть 7.5
Чужая ненависть The Hate U Give
драма, криминал 2018, США
Электрические сны Филипа К. Дика 7.3
Электрические сны Филипа К. Дика
драма, фантастика, детектив 2017, Великобритания
Детройт 7.3
Детройт Detroit
драма, исторический 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Элджи Смите
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Hulu объявил дату выхода фантастического триллера «Мать/Андроид» с Хлоей Грейс Морец

Интересные факты о Элджи Смите

  • Актер хвастается, что нашел роль Рольфа Тресванта спустя 30 дней после того, как переехал в Голливуд;
  • Актер – один из активных участников движения BLM, об этом можно судить по ролям, которые он сыграл. Сам же актер признается, что эти роли были очень тяжелым опытом;
  • Когда у актера спросили, что было самым лучшим во время съемок «Эйфории», он ответил, что больше всего ему понравились классные кроссовки и отличные отношения с партнерами по съемкам;
  • Элджи знаменит не только как актер, но и как музыкант: в 2017 году он выпустил на лейбле два EP, а в 2018 – микстейп. Одна из его песен включена в официальный саундтрек фильма «Детройт».

Фотографии Элджи Смита

Элджи Смит, Детройт
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