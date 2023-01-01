Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мать/Андроид Мать/Андроид
Киноафиша Фильмы Мать/Андроид Мать/Андроид, 2021: актеры и роли
Mother/Android Мать/Андроид 2021 / США
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мать/Андроид, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маттсон Томлин Mattson Tomlin
В ролях
Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Рауль Кастильо Рауль Кастильо Raúl Castillo Элджи Смит Элджи Смит Algee Smith Кейт Аваллоне Kate Avallone Оскар Уолберг Oscar Wahlberg
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Луна
Луна
2023, Южная Корея, приключения, драма, фантастика
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова
Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым
Мкртчян снялся в «Кавказской пленнице» вместе с любимой: после этого женщина сошла с ума (фото)
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой
Самой красивой девушкой мира в 90-х стала студентка из России: сейчас модель прячется ото всех (фото)
Забыла, что была красавицей: Зотова из «Гардемаринов» перестала следить за собой
Меньшиков оплошал: этот нелепый ляп в «Покровских воротах» невозможно игнорировать
«Это самое страшное»: Валерия не готова простить Пригожину измену
«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е
Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох
«Маленькие Жанна и Наташа»: дети сестер Фриске произвели фурор в Сети
Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше