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Боб и Мэрис
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Bob & Marys

Боб и Мэрис, 2018

2018 / Италия
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Факты О фильме

- Основано на реальных событиях.

Роберто и Мария — типичная семейная пара предпенсионного возраста, которая живет размеренной жизнью «работа-дом-работа». Однажды Мария решает разнообразить беззаботное существование — переехать из старого семейного дома в виллу на окраине Неаполя. Все бы хорошо, но у мафии тоже есть виды на эту виллу. Опасная ситуация возвращает героям мятежный дух молодости и помогает заново влюбиться друг в друга и в жизнь. Фильм представит актер Рокко Папалео, после показа состоится обсуждение.

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 5 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Франческо Приско
В ролях
Рокко Папалео
Рокко Папалео
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Симона Табаско
Симона Табаско
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боб и Мэрис 2 постера
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