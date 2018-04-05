Боб и Мэрис, 2018

Роберто и Мария — типичная семейная пара предпенсионного возраста, которая живет размеренной жизнью «работа-дом-работа». Однажды Мария решает разнообразить беззаботное существование — переехать из старого семейного дома в виллу на окраине Неаполя. Все бы хорошо, но у мафии тоже есть виды на эту виллу. Опасная ситуация возвращает героям мятежный дух молодости и помогает заново влюбиться друг в друга и в жизнь. Фильм представит актер Рокко Папалео, после показа состоится обсуждение.