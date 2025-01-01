Хитрости Хюррем, Махидевран и других: как наложницы узнавали пол ребенка – в некоторые приметы верят до сих пор

«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)

Бросил все и навсегда уехал: почему в сериале «Родители» заменили Макса?

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город