«Разыскивается Санта»: Рецензия Киноафиши

Перед самым Рождеством вор Этторе выходит из тюрьмы. На свободе его никто не ждет: напарники по преступной деятельности не собираются давать деньги, а любимая женщина построила отношения с другим. Оказавшись ночью совершенно один, мужчина встречает старика, в чей дом в скором времени решает влезть. Но к глубокому сожалению грабителя, в огромной вилле нет ничего, кроме детских игрушек. А сам старик тем временем пытается убедить его, что он является настоящим Сантой.

Итальянская картина, которая рассказывает о Санта-Клаусе, сосредоточена на истории взрослого человека, которого сложно назвать ребенком или, как минимум, любителем подарков. Этторе – уставший, отчаявшийся и, в целом, не особенно хороший человек. Встреча вора со сказочным персонажем с самого начала выглядит как возможность искупления и преображения. Он своего рода Гринч, который уже много лет назад разочаровался в Рождестве и, отбросив любые надежды на счастливую жизнь, занялся воровством. Преступник, олицетворяющий грешника, который встает на путь добродетели, всегда был классическим персонажем для светлых и немного сказочных лент. Эдоардо Мария Фальконе, режиссер, снявший парочку колоритных итальянских комедий, берет этот понятный для всех троп и обрамляет его меланхоличными нотками. В отличие от большинства фильмов о Рождестве или Новом годе, лента «Разыскивается Санта» выглядит наименее слащавой. Здесь не будет как таковых слезливых моментов, а разум в какой-то степени не дает эмоциям взять верх. Подтверждением этого становится поступок Этторе в отношении бывшей девушки – отбросив собственные чувства, он думает о том, как будет лучше в первую очередь ей самой и ее дочери.

Разыскивается Санта

Несмотря на фэнтезийный элемент, картина в большей степени разворачивается в русле криминала и социальной драмы. Из сказочного здесь, пожалуй, только поездка на санях по городам мира. В остальном же перед зрителями возникает вполне понятная эволюция человека, который нуждается в том, чтобы в него поверили. Эта надежда на лучшую жизнь находит свое воплощение именно в потерянных детских мечтах: когда-то Этторе верил, что именно Санта-Клаус поможет ему преодолеть трудности с родителями. Мифологический персонаж, символ праздника, тоже предстает не в самом привычном для нас образе. Здесь Санта-Клаус максимально очеловечен: он живет в Риме, поскольку устал от холодов, у него могут быть проблемы со здоровьем, а в его повседневность входят обыкновенные прогулки и походы в продуктовые магазины. Подобный эффект позволяет поставить двух главных героев на одну траекторию. В каком-то смысле на месте Санты мог оказаться любой человек. Ведь дуэт двух персонажей напоминает дружбу простых людей, один из которых учит другого проявлять доброту и начинать любить себя.

Разыскивается Санта

В новогодний сезон традиционно выходят несколько праздничных лент, которые, может, и не займут места культовых «Одного дома» или «Реальной любви», но органично впишутся в суетливые будни. «Разыскивается Санта» мог стать одним из таких фильмов, но ему не удается вступить на эту территорию. Вопреки своему жанру, картина не подойдет для поднятия того самого «новогоднего настроения», она скорее является напоминанием, что работа над собой никогда не помешает, а добро, конечно же, победит зло.