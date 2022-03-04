«Эта безумная любовь»: Рецензия Киноафиши

Пока в российском прокате еще показывают зарубежные фильмы, быстрее идите в кино и забудьтесь в событиях европейской хаотичной жизни. «Эта безумная любовь», локализированное название которой, возможно, не слово в слово передает французское оригинальное наименование, но точно описывает всю канву и идею картины. А актеры главных ролей – Виржини Эфира и Ромен Дюрис – удивляют, успокаивают и становятся лучшими друзьями каждого зрителя.

Наверное, встреча Камилл и Жоржа была предрешена судьбой, звездами или дешевой гадалкой, смотря кто во что верит. Вроде бурная ночь между ними должна была остаться единственным воспоминанием об их знакомстве, но кто-то наверху решил иначе. За хаотичной встречей сразу же идет безумная любовь, брак и семья. Только абсурдность бытия на этом не заканчивается, потому что Камилл и Жорж не могут без игр в своей жизни. Вроде давным-давно надо было уже остепениться, найти в себе серьезную жилку и начать жить, как обычный среднестатистический француз, однако не в их стиле отказываться от своей индивидуальности.

При произнесении вслух русского названия фильма невольно вспоминается американский ромком «Эта дурацкая любовь» (2011) со Стивом Кареллом, Райаном Гослингом и Эммой Стоун. Только между свежим проектом и предыдущей картиной ничего схожего нет. Французы кардинально отличаются от американцев, в качестве доказательства можно посмотреть «Эмили в Париже». Хотя упомянутый сериал нельзя считать правдивой энциклопедией о стране круассанов, сигарет и вина. «Эта безумная любовь» тоже не пытается академично рассказывать о жизни французского народа, поэтому в каждой сцене происходит что-то абсурдное, нелогичное, фееричное и китчевое. Остается только удивляться.

Эта безумная любовь

На какой-то недосветской вечеринке прогуливается симпатичный мужчина, с которым практически никто не разговаривает. Взглядом он кого-то выискивает, создается впечатление, что герой все-таки какой-то аферист, только никаких аргументов в пользу этой теории не всплывает. Светские гости мероприятия пытаются с ним не контактировать, а когда уже деваться некуда, то вступают в диалог. Ошибка, о которой они потом пожалеют.

Ромен Дюрис играет инфантильного Жоржа, который своей магией словесного искусства может привлечь любого. Мужчина способен заговорить даже самого черствого и ворчливого индивида. Только в его словах практически нет правды, а одна сплошная фантазия, за которую ему не хочется брать ответственность. Последнее совершенно не волнует главного героя, потому что жизнь всего лишь одна и зачем ее окружать социальными рамками. Родственную душу он находит в Камилл, союз с которой сравним только с огромным взрывом вулкана.

Эта безумная любовь

Купание в бассейне, не снимая одежды, секс в какой-то часовне, безумство на рабочем месте, придуманные имена, чтобы чувствовать себя героями разных приключенческих романов – это все разная череда действий в самом фильме. Камилл и Жорж выступают дирижерами и солистами оркестра одновременно. Они приглашают на свой концерт каждого зрителя, призывая окунуться в беспечность и потеряться в придуманных сюжетах, потому что жить надо именно сейчас, а не когда все счета за квартиру оплачены. С последним, кстати, у главных героев не так уж гладко.

«Эта безумная любовь» очень похожа на другую картину того же режиссера Режиса Руансара – «Любовь на кончиках пальцев». В таком случае, если вам полюбилась его предыдущая картина, и вы жить не можете без французских романтических комедий, то эта кинолента точно для вас. К тому же, лучше сходить сейчас, а то потом будет уже поздно.