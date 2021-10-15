«Битва на Шельде»: Рецензия Киноафиши

Осень 1944-го, через несколько месяцев закончится Вторая мировая война. Но жителям острова Валхерен (Нидерланды) придется пережить еще немало испытаний. Эту стратегически важную для дальнейшего наступления территорию пытаются занять силы Союзников. Однако немецкая армия не собирается так просто отдавать им этот клочок земли вместе с местным населением.

Фашисты, предчувствующие скорое поражение, все-таки удерживают позиции, несмотря на различные попытки английских и канадских сил прорвать их оборону. В это же время в военные действия оказываются (не)вольно втянуты разные люди, судьбы которых, казалось бы, никогда не смогут пересечься друг с другом. Но Фатум, как говорится, творит чудеса и делает невозможное возможным.

Битва на Шельде

Молодой голландец, оказавшийся в госпитале, будет отправлен на фронт в ряды немецких войск, хотя не очень-то верит в фашистскую идеологию и сомневается в каждом полученном приказе. Юный англичанин, переживающий из-за родства с высокопоставленным генералом ВВС Великобритании, пытается доказать, что фамилия – ничто, а героизм – все. Скромная девушка из Зеландии, чей отец работает в больнице и лечит как врагов, так и союзников, оказывается в рядах сил Сопротивления.

«Битва на Шельде» — это, прежде всего, история этих необыкновенных судеб, переплетенных невиданным образом. Для жителей Европы (в частности, бельгийцев и голландцев) вышеупомянутая операция — одна из важнейших в истории Второй мировой войны. Ведь по сути благодаря победе на реке Шельда была полностью освобождена Бельгия и значительная часть Нидерландов. Для российской аудитории военно-драматическая эпопея, охватывающая неизвестную для нее страницу истории, может показаться как минимум отрешенной.

Битва на Шельде

Как это часто бывает с военно-историческими масштабными картинами («Битва на Шельде» именно такое кино), его национальная премьера была приурочена к памятной дате. Именно в 2020 году голландцы праздновали 75-летие освобождения Нидерландов. Просто для протокола: «Битва на Шельде» – один из самых дорогих голландских фильмов за последние 15 лет (его бюджет в 14 млн. евро превышает разве что «Черная книга» Пола Верховена с бюджетом в 21 млн. евро).

И, в отличие от многочисленных российских проектов подобного толка, каждый евро зритель сможет увидеть на экране. Мощнейшие спецэффекты, масштабные баталии, некоторые из которых сняты без монтажных склеек, крупные планы бойцов немецкой армии, многие из которых не до конца осознают, за что или за кого они на самом деле сражаются, — все это и многое другое позволяет погрузиться в атмосферу, царившую в Валхерене в то время.

Битва на Шельде

Судя по всему, создатели картины во многом ориентировались на мегаломанский проект Кристофера Нолана «Дюнкерк». Даже сеттинг из трех не связанных друг с другом героев очень напоминает то, что происходит в «Битве на Шельде». Впрочем, на откровенном «списывании» Маттиса ван Хейнигена мл. подловить не удается: если у Нолана балом правят не столько эффекты, сколько метафизика времени, а героизм не так однозначен, как мог быть, то у голландского постановщика мир все-таки предстает в черно-белом цвете, разночтений автор почти не допускает.

Поклонникам масштабных сражений придется «затянуть пояса» — непосредственно самой битве, упомянутой в названии картины, уделено порядка 20 минут экранного времени. Но кидать тухлые помидоры за такую диспропорцию (общий хронометраж ленты — более двух часов) не стоит, сражение сделано на пике технических возможностей, да и актеры отыгрывают на полную катушку (конечно, смотря что считать актерской игрой — выражение лица в последнюю минуту жизни, олицетворение всепоглощающих страха и паники или победоносное бравирование в решающий миг разгрома фашистских захватчиков).

Битва на Шельде

Сценарию ленты при всей масштабности и хитроумном переплетении сюжетных линий героев из разных стран все-таки не достает смыслов, спрятанных между строк. Сложносочиненные военные истории, события которых разворачивались в Европе, при переложении на киноязык становятся объемнее, а их трактовки — более неоднозначными. Взять, например, драму «1944» Элмо Нюганена, где два героя, граждане одной страны, вынуждены воевать друг с другом, оказавшись на разных сторонах баррикад.

Персонажи «Битвы на Шельде» довольно быстро занимают драматургические позиции на условной «шахматной доске» сюжета. Дождаться от них неоднозначных решений или нехарактерных для их амплуа реплик не представляется возможным, отчего к середине повествования нетрудно догадаться, какой будет судьба каждого из них. В целом творение Маттиса ван Хейнигена мл. — далеко не стыдное военно-патриотическое кино (шах и мат, среднестатистический фильм РВПО), которое и уделяет внимание важному для Нидерландов историческому событию, и позволяет посмотреть на него через призму прошедших лет. Режиссер сохраняет гармоничный баланс: в кадре нет места ни излишне патетичному героизму, ни слащавой романтике, ни переизбытку сцен насилия. Но любителям красочных голливудских военных историй в духе «Перл-Харбора» голландский фильм вряд ли придется по вкусу.