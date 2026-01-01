Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттейс ван-Хэйнинген мл
Matthijs van Heijningen Jr.
Маттейс ван-Хэйнинген мл
Маттейс ван-Хэйнинген мл
Matthijs van Heijningen Jr.
Дата рождения
26 июля 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Битва на Шельде
(2020)
6.9
Нечто
(2011)
Фильмография Маттейс ван-Хэйнинген мл
Жанр
Все
Военный
Драма
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2020
2011
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
7.3
Битва на Шельде
De slag om de Schelde
драма, военный
2020, Нидерланды / Литва / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Нечто
The Thing
ужасы, фантастика
2011, США
Смотреть трейлер
