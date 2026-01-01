Оповещения от Киноафиши
Маттейс ван-Хэйнинген мл Matthijs van Heijningen Jr.
Киноафиша Персоны Маттейс ван-Хэйнинген мл

Маттейс ван-Хэйнинген мл

Matthijs van Heijningen Jr.

Дата рождения
26 июля 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Битва на Шельде 7.3
Битва на Шельде (2020)
Нечто 6.9
Нечто (2011)

Фильмография Маттейс ван-Хэйнинген мл

Жанр
Год
Битва на Шельде 7.3
Битва на Шельде De slag om de Schelde
драма, военный 2020, Нидерланды / Литва / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Нечто 6.9
Нечто The Thing
ужасы, фантастика 2011, США
Смотреть трейлер
