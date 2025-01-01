Этот мультфильм Миядзаки осудили в Японии — даже преданные фанаты не поняли: сейчас проект считают легендарным

Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»

«Дюна» Вильнева хороша еще и потому, что связана с «Властелином колец»: поклонники и не догадались бы

Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же