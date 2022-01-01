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Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
О персоне
Фильмография
Игорь Балалаев
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Дата рождения
10 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Игорь Балалаев
Родился 10 декабря 1969 года. Омск, СССР (Россия).
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Фильмография Игорь Балалаев
Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
комедия, драма
2021, Россия
0.0
Первая любовь
мюзикл, семейный, драма
2008, Россия
7.0
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