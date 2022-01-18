«Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали»: Рецензия Киноафиши

Муж и жена — одна сатана. В художественной вселенной картины с длинным и говорящим названием «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» явно любят поговорки — Анна (Юлия Ауг) и Андрей (Алексей Гуськов) целиком и полностью отвечают данному тезису. Мир в ожидании конца света, со дня на день на Землю упадет комета, которая, по прогнозам ученых, уничтожит все живое. В доме Андрея царит хаос, как, возможно, и во многих других семьях на планете.

Семья цапается по любому поводу. Анне не хватает чувственности и эмоциональности, Андрею, кажется, уже откровенно безразлично все, что его окружает. Выяснить бы, кто убил любимую собаку, а там можно и помирать без зазрения совести. Ну и попробовать бы секс втроем на закате своих дней — на такое предложение Анна реагирует остро, характеризуя мужа как старого извращенца.

В мире полнометражного дебюта Армена Акопяна и Дмитрия Тархова каждый друг другу — не друг и не враг, а самая натуральная сволочь. Что в целом уместно для жанра черной комедии, в которой работают создатели. Уберите от экрана детей, подростков и особо чувствительных зрителей, ведь на протяжении 90 минут в кадре будут и убийства, и нецензурная лексика, а также бесконечные взаимные обиды и ругательства длиной в бесконечность.

Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали

На улице чудаковатая женщина завопит: «Придите и умрите с открытым сердцем». Старый товарищ Андрея томительно молчит, глядя на его жену — когда-то он был в нее влюблен. Но случай, судьба, злосчастный фатум распорядились иначе. Тема судьбы вообще не раз поднимается в фильме, в том числе об этом рефлексируют главные герои: Андрей живописно объясняет, что такое эффект бабочки, убирая с порога очередной труп.

Сеттинг картины, премьера которой (к сожалению, довольно тихо) прошла на фестивале «Окно в Европу» в 2021 году, сегодня напоминает хит стриминг-платформы Netflix «Не смотрите наверх» Адама Маккея. Впрочем, в отличие от зарубежного коллеги по цеху, Акопян и Тархов не столь тонко работают с сатирой над современным обществом. Российских кинематографистов в большей степени интересует мироустройство одной, вероятно, среднестатистической семьи.

Самые яркие повороты сюжета возникают с появлением новых персонажей. К середине хронометража в дом к Андрею и Анне по одному являются их сыновья, Павел (Сергей Уусталу) и Виктор (Александр Рычков). По законам жанра братья — полные противоположности, выросшие в разных обстоятельствах. Если один из них выглядит с иголочки, ухоженный, скромный и воспитанный, то другой — типичный растерянный миллениал-оболтус, который потерялся на жизненном пути и не смог завоевать место под солнцем.

Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали

Секрета нет, авторы не таят джокер в рукаве, поясняя это различие еще до того, как молодое поколение появится на пороге. Одного из детей очень хотела Анна, когда была беременна, испытывала к нему прилив настоящей любви. Другого не хотел Андрей (думал, что будет девочка), да и Анна — кажется, ввиду острой послеродовой депрессии, но это не точно, — несмотря на схожие обстоятельства беременности, выносила с ужасом. День, когда он покинул ее утробу, был одним из самых трагичных в ее жизни.

Сложно серьезно относиться к каждому из членов этой семьи. Будто сбежавшие то ли из первой части «Горько», то ли из «Самого лучшего дня» (вайб комедий Крыжовникова заметен невооруженным глазом) Андрей, Анна, Павел и Виктор выглядят персонажами русского «Лего. Фильма». Их характеры настолько ярко выражены, а эмоции так и льются без конца и края, что сами люди — словно и не люди вовсе, а только образы. Отсюда и не слишком заметное желание переживать, когда счет персонажей начинает идти на убыль, а на экране то и дело застывают капли крови.

Безусловно, перед нами довольно узнаваемые типажи, которых без труда можно встретить на соседней улице, в очереди магазина «Пятерочка» или в парке недалеко от ларька с покосившейся табличкой «Продукты 24». И это один из заметных плюсов дебюта Акопяна и Тархова — умение обратиться к аудитории необъятной страны с историей, которую двигают вперед живые характеры, пусть и гипертрофированные. К тому же авторы помещают персонажей в обстоятельства, знакомые по сотне, а то и тысяче фильмов (как зарубежных, так и российских) схожей тематики.

Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали

Признайтесь, вы наверняка видели и «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, и «Знамение» с Николасом Кейджем, и «Войну миров» с Томом Крузом, и ставшее повторно большим хитом «Заражение» Стивена Содерберга. В мире кино Земле постоянно что-то угрожает — то комета, то зомби, то вирус. Но в кадре постоянно показывают бравых американцев, спасающих мир. Хотя, конечно, «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» не назвать аналогом «Армагеддона».

Наше кино обращается к тому, что ближе отечественному зрителю — драме сознания русского человека, закованного рамками этики и стереотипов. Отсюда и повальная неустроенность каждого героя фильма — в жизни, в работе, в семейных и межличностных отношениях. Выход один — покаяться и ждать. Победить конец света все равно не выйдет. Хотя верить, что «все еще будет», режиссеры картины, видимо, не перестают до самого конца.