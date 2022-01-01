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Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Anders W. Berthelsen
О персоне
Фильмография
Андерс В. Бертельсен
Anders W. Berthelsen
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Дата рождения
28 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Андерса В. Бертельсена
Родился 28 сентября 1969 года. Рёдовре, Дания.
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Фильмография Андерса В. Бертельсена
Гостья из космоса
анимация, семейный
2022, Дания
0.0
Эрна на войне
военный, драма
2020, Дания / Эстония / Бельгия
6.0
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия
2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
Быстрая прогулка
драма
2014, Дания
6.0
Суперкласико
комедия
2011, Дания
5.0
Об этом не знает никто
триллер
2008, Дания / Швеция
6.0
Итальянский для начинающих
комедия, драма, мелодрама
2000, Дания
7.0
Последняя песнь Мифуне
мелодрама, драма, комедия
1999, Дания / Швеция
7.0
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