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Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы о фильме «Клаустрофобы. Долина дьявола»
Escape The Field
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022 / США
Трейлер
4.3
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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gridneva2804
31 июля 2022, 22:05
Оценка
Не рекомендую, чушь или кошмарный сон.... Актеры некоторые фальшивят , весь фильм одна кукуруза 🌽. Кое-как досмотрела и еще больше разочаровалась
31 июля 2022, 22:05
0
0
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User
31 июля 2022, 22:15
Оценка
Ужасное качество фильма , не советую
31 июля 2022, 22:15
0
0
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User
3 августа 2022, 13:13
Оценка
Полное г… хуже сюжета не вспомню никакой идеи
3 августа 2022, 13:13
0
0
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User
4 августа 2022, 00:40
Оценка
Фигня, вообще не стоит своих денег \nЧушь полнейшая
4 августа 2022, 00:40
0
0
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User
21 августа 2022, 21:43
Оценка
Фильм ужасный. За такие деньги просто 1,30часа смотреть на кукурузное поле ?!?!?\nУжас,не советую
21 августа 2022, 21:43
0
0
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bogdansupermen1
17 октября 2022, 08:21
Оценка
эээээ
17 октября 2022, 08:21
0
0
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