Итальянские спецслужбы получают срочный звонок из Соединенных Штатов: кажется, что кто-то на Сардинии стал владельцем Луны — с точки зрения США, это неприемлемо, ведь они первыми ступили туда и установили там национальный флаг. На Сардинию решено отправить бойца, который за псевдонимом Кевин Пинелли и заметным миланским акцентом скрывает свое сардское происхождение. На самом деле его зовут Гавино Дзоччедду, и теперь ему предстоит пройти ускоренный курс возвращения к корням. С помощью нанятого спецслужбами коуча Гавино превращается в типичного сарда и отправляется на остров, чтобы найти нового владельца Луны. А на самом деле – обрести в этом путешествии себя. Сюрреалистическое комедийное роудмуви — признание в любви Сардинии и человеческому духу, который всегда помнит о корнях.