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Человек, который купил Луну Человек, который купил Луну
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L'uomo che comprò la luna

Человек, который купил Луну, 2018

2018 / Италия
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12 голосов
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О фильме

Итальянские спецслужбы получают срочный звонок из Соединенных Штатов: кажется, что кто-то на Сардинии стал владельцем Луны — с точки зрения США, это неприемлемо, ведь они первыми ступили туда и установили там национальный флаг. На Сардинию решено отправить бойца, который за псевдонимом Кевин Пинелли и заметным миланским акцентом скрывает свое сардское происхождение. На самом деле его зовут Гавино Дзоччедду, и теперь ему предстоит пройти ускоренный курс возвращения к корням. С помощью нанятого спецслужбами коуча Гавино превращается в типичного сарда и отправляется на остров, чтобы найти нового владельца Луны. А на самом деле – обрести в этом путешествии себя. Сюрреалистическое комедийное роудмуви — признание в любви Сардинии и человеческому духу, который всегда помнит о корнях.

6.5 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Паоло Дзукка
В ролях
Якопо Каллин
Франческо Паннофино
Франческо Паннофино
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, который купил Луну 1 постер
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