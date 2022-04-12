«Дьяволик»: Рецензия Киноафиши

У Дьяволика как персонажа довольно богатая история. Впервые он появился как герой одноименной серии комиксов в 1962 году в Италии. Его придумали сестры Анджела и Лучиана Джуссани, вдохновлявшиеся при его создании внешностью актера Роберта Тейлора и образом другого литературного и киногероя – Фантомаса, с которым у Дьяволика много общего: способность перевоплощаться в любого человека, надевая маску-лицо и меняя голос, гора девайсов и технических приспособлений, а главное – таинственность.

О Дьяволике были созданы сотни комиксов, сняты и записаны десятки мультсериалов и радиошоу, а в 1968 году великий итальянский режиссер, отец-основатель «джалло» Марио Бава, поставил фильм про его приключения. И вот теперь, спустя полвека, Дьяволик возвращается на экраны.

Дьяволик

Действие происходит в выдуманном городке Клервилль, в который прибывает леди Эва Кант (Мириам Леоне), недавно ставшая вдовой. Прибывает, однако, не с пустыми руками, а со знаменитым розовым бриллиантом, который привлекает внимание Дьяволика (Лука Маринелли) — таинственного, безжалостного и неуловимого вора, который всегда оказывается на шаг впереди полиции и неотступно преследующего его инспектора Джинко (Валерио Мастандреа). Дьяволик похищает бриллиант, но впервые в жизни влюбляется, пав перед обезоруживающей смелостью Эвы, которая не так проста, как кажется. Дьяволик обещает помочь ей избавиться от Джорджо Карона, влюбленного в нее замминистра юстиции, который шантажирует женщину, угрожая рассказать о ее прошлом. В итоге Дьяволик сам попадает в западню, и спасти его может только преданная Эва.

Однако это только начало их долгих приключений. Режиссеры фильма, братья Манетти, любовно и во всех деталях воспроизвели небольшой и очень стильный (дело ведь разворачивается в 1960-е) мир Дьяволика — его черный «Ягуар», открывающиеся проезды в скалах, подземные убежища, черные водолазки и знаменитую маску. У 60-х они как будто переняли и темп фильма, неизменно размеренный, несмотря на сменяющие друг друга события.

Дьяволик

В общем, «Дьяволик» получился экранизацией весьма классической — Манетти не делают ни намека на комизм героя и условность мира — и с очевидным замахом на продолжение, ведь в комиксах Эва является постоянной спутницей Дьяволика. Фильм, вероятно, понравится поклонникам стиля 60-х и величественно прекрасных итальянских женщин — Мириам Леоне вполне могла бы сниматься у Росселлини. А уж если вы выросли в Италии во второй половине прошлого века…