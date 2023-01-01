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Королевская игра Королевская игра
Киноафиша Фильмы Королевская игра Королевская игра, 2021: актеры и роли
Schachnovelle Королевская игра 2021 / Германия / Австрия
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18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Королевская игра, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Штольцль Филипп Штольцль Philipp Stölzl
В ролях
Оливер Мазуччи Оливер Мазуччи Oliver Masucci Рольф Лассгорд Рольф Лассгорд Rolf Lassgård Альбрехт Шух Альбрехт Шух Albrecht Schuch Биргит Минихмайр Биргит Минихмайр Birgit Minichmayr Лукас Мико Lukas Miko
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