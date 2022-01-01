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Джованна Меццоджорно
Джованна Меццоджорно
Giovanna Mezzogiorno
О персоне
Фильмография
Джованна Меццоджорно
Giovanna Mezzogiorno
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Дата рождения
9 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Рим, Италия
Биография Джованна Меццоджорно
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Фильмография Джованна Меццоджорно
Порочная связь
драма
2020, Италия
5.0
Равнодушные
драма
2020, Италия
5.0
Неаполь под пеленой
триллер
2017, Италия
5.0
Нежность
драма
2017, Италия
6.0
Поцелуй на счастье
комедия
2011, Италия
5.0
Побеждать
исторический, биография, драма
2009, Франция / Италия
6.0
Съемки в Палермо
драма
2008, Германия / Франция / Италия
7.0
Любовь во время холеры
драма, мелодрама
2007, США
7.0
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