Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джованна Меццоджорно

Джованна Меццоджорно

Giovanna Mezzogiorno
Джованна Меццоджорно
Джованна Меццоджорно Giovanna Mezzogiorno
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Рим, Италия
Биография Джованна Меццоджорно

Фильмография Джованна Меццоджорно
Порочная связь
Порочная связь
драма 2020, Италия
5.0
Равнодушные
Равнодушные
драма 2020, Италия
5.0
Неаполь под пеленой
триллер 2017, Италия
5.0
Нежность
Нежность
драма 2017, Италия
6.0
Поцелуй на счастье
Поцелуй на счастье
комедия 2011, Италия
5.0
Побеждать
Побеждать
исторический, биография, драма 2009, Франция / Италия
6.0
Съемки в Палермо
Съемки в Палермо
драма 2008, Германия / Франция / Италия
7.0
Любовь во время холеры
Любовь во время холеры
драма, мелодрама 2007, США
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши