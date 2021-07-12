«Адский ад»: Рецензия Киноафиши

Рекс — человек невероятной «удачи». Придя в банк пофлиртовать с обаятельной кассиршей, он оказывается в самом центре ограбления. Военное прошлое не позволяет ему остаться в стороне, и, увидев оружие в руках, он решает дать отпор преступникам. Для него все заканчивается тюремным сроком и странной популярностью. Одни начинают видеть н нем смелого героя, другие – отъявленного мерзавца, рискнувшего жизнями ради собственной прихоти. Отсидев срок, Рекс продолжает сталкиваться с вниманием окружающих к своей персоне и решает уехать куда подальше, туда, где его совсем никто не знает. Выбор падает на Финляндию, в которой точно будет сложно найти приключения. Вот только сев в случайное такси, Рекс так и не начнет новую спокойную жизнь. В следующий раз он придет в себя в страшном подвале семьи маньяков и будет вынужден вновь прибегнуть к армейским навыкам, чтобы выбраться, если не целым, то хотя бы живым.

«Адский ад» уже своим названием (оригинальное можно перевести как «Черт возьми») готовит нас к безумной черной комедии. Синопсис рисует яркую картину, предполагая море крови и ураганного действия. Реальность оказывается несколько «бюджетнее». Стоит готовиться не к массовой расчлененке, а к большому количеству забавных диалогов. Значительная часть времени состоит из едких перепалок главного героя и его воображаемого двойника. Альтер эго всегда готово к действию и подталкивает Рекса к осуществлению самых потаенных желаний. Такое постоянное жужжание над ухом о том, что мир может быть совсем другим, подчиненным полной свободе, рожденной из абсолютного хаоса. Проблемы с головой одновременно помогают искать приключения и решать сложные задачи, позволяя герою найти силы пережить весь этот ужас. Никто лучше собственного подсознания не сможет понять всю трудность привязанного человека, оказавшегося в подвале без одной ноги.

Адский ад

Самым нелепым и смешным в картине становится финская семья. Ее цель довольно проста — сделать все, чтобы старший сын жил без забот. Вот только родился он уродом с заторможенным развитием, который питается исключительно человечиной. Эта семейка является основным генератором окружающего безумия, создавая главный парадокс между беспрекословной любовью к ненормальности и отвращением к естественности единственного нормального родственника. За последнее отвечает дочь, которой слишком тяжело мириться с постоянными смертями заблудших туристов. Несмотря на разнообразие и многочисленность, все семейство ощущается как единый, неделимый организм, и каждый из 8 человек не выделяется чем-то особенным, кроме внешности. Со стороны они выглядят обычными европейцами с заскоками в виде ненависти к Америке и любовью устраивать семейные велопроменады, но за закрытыми дверями оборачиваются жуткими монстрами без капли сострадания.

Огромная заслуга в создании местной атмосферы странности принадлежит тихой и спокойной Финляндии. Она выглядит иррациональным местом в происходящем безумии и еще ярче подчеркивает окружающий ад. Правда, сама страна оказывается лишь названием и практически никаких ярких деталей или стереотипов не попадет в кадр, за исключением забавной музыки при первом знакомстве с семейством маньяков. Большая часть юмора продолжит рождаться в постоянных парадоксах. Например, ужасающие сцены могут обернуться типичной романтической встречей, когда между героями пробегает настоящая любовная искра. Это подчеркивает и саундтрек, усиливающий диссонанс на экране.

Адский ад

Основное действие картина придержит на самый конец. Сначала нам раскроют, что же именно произошло в том злосчастном банке, а затем покажут жестокую расправу над безумной семейкой. Здесь вновь стоит ждать юмора на грани фола и невероятного финала, ведь все это время мы смотрели на историю любви в финской глуши. Просто так бывает, что два одиночества находят друг друга в темном подвале маньяков.

«Адский ад» – кино не для всех. Если вы готовы смеяться над чрезмерными страданиями, поеданиями человеческой плоти и отрубленных конечностей, а также способны разглядеть льющуюся через край иронию в карикатурном невезении, то в этом случае местный ад станет отличным развлечением.