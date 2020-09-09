Bloody Hell
Bloody Hell
18+
Country
Australia / USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2021
Online premiere
9 October 2020
World premiere
9 September 2020
Release date
|15 July 2021
|Russia
| Ten Letters
|18+
|14 January 2021
|Australia
|
|
|8 October 2020
|Canada
|
|R
|29 July 2021
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$72,147
Production
Heart Sleeve Productions, Eclectik Vision
Also known as
Bloody Hell, Ale miazga!, Bloody Hell - One Hell of A Fairy Tale, Inferno Sangrento, Kanlı Cehennem, Mas Que Inferno, Адский ад, Пекельне пекло, 빌어먹을: 웰컴 투 헬
Есть абсолютное зло... и собственно главные герои.
Есть безумие, которое позволяет… Read more…