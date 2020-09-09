Menu
Rating
6.6 IMDb Rating: 6.6
2 posters
Bloody Hell

Bloody Hell 18+
Country Australia / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2021
Online premiere 9 October 2020
World premiere 9 September 2020
Release date
15 July 2021 Russia Ten Letters 18+
14 January 2021 Australia
8 October 2020 Canada R
29 July 2021 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $72,147
Production Heart Sleeve Productions, Eclectik Vision
Also known as
Bloody Hell, Ale miazga!, Bloody Hell - One Hell of A Fairy Tale, Inferno Sangrento, Kanlı Cehennem, Mas Que Inferno, Адский ад, Пекельне пекло, 빌어먹을: 웰컴 투 헬
Director
Alister Grierson
Alister Grierson
Cast
Ben O'Toole
Ben O'Toole
Meg Fraser
Meg Fraser
Caroline Craig
Caroline Craig
Matthew Sunderland
Matthew Sunderland
Sisi Stringer
Sisi Stringer
6.6
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

ElizavetaPersonal 17 July 2021, 22:38
Классный фильм. Лучше сходить на него, чем поддержать русские 💩 фильмы.
Ferensy 8 September 2022, 13:45
Фильм жанрово наивный фильм, но главное - это не раздражает.

Есть абсолютное зло... и собственно главные герои.
Есть безумие, которое позволяет… Read more…
Quotes
Pete So where to next?
Rex Finland.
Pete What? I kinda meant where to in Boise. Why Finland?
Rex Well, a very scientific, very calculated reason.
Pete What's that?
Rex I shot a spitball at a map.
Bloody Hell - trailer in russian
Bloody Hell Trailer in russian
soundtrack Bloody Hell
Stills
