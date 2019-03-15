Кольцо времени, 2021

Джеймс (Эдриан Макморран) — ясновидец, способный предсказывать будущее. Но вместо помощи нуждающимся он использует дар для осуществления мелких махинаций. Взявшись за по-настоящему крупное дело, экстрасенс попадает в смертельную ловушку времени. Чтобы спастись, он должен отправиться в прошлое.

Джимми влачит жалкое существование в квартире над автомойкой, находясь в шаге от выселения. Умение предугадывать дальнейший ход событий превратилось для ясновидца в проклятие, из-за которого он с трудом уживается в настоящем. Ради покрытия долгов за аренду Джимми вписывается в сомнительную авантюру, организованную местным криминальным авторитетом Рэем (Джон Кассини).

Бандиту необходимо продать алмазы на сумму 10 миллионов долларов. Провернуть сделку самостоятельно Рэй не может: за ним пристально следят агенты ФБР. Но благодаря мистическому дару Джимми он рассчитывает предугадать действия федералов. По приказу босса нанятого экстрасенса охраняют головорезы Сол (Фрэнк Кассини) и Терри (Алекс Паунович).

Взяв сумку с крадеными камнями к себе домой, Джеймс пытается установить паранормальный контакт. Выясняется, что шестерки Рэя и сами не прочь заполучить драгоценности. Вовремя предвосхитив нападение, Джимми сбегает через окно, прихватив с собой не только алмазы, но и молодую подружку Анжелу (Магда Апанович). Угнав грузовик, парочка едет к Эллиоту (Билл Мэрчент) — человеку, способному обернуть ситуацию вспять. Надеясь предотвратить собственную смерть, авантюрист отправляется в запутанное путешествие сквозь пространство и время.