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Кольцо времени Кольцо времени
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Volition

Кольцо времени, 2021

2021 / Канада
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Канадский триллер про ясновидящего грабителя
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Джеймс (Эдриан Макморран) — ясновидец, способный предсказывать будущее. Но вместо помощи нуждающимся он использует дар для осуществления мелких махинаций. Взявшись за по-настоящему крупное дело, экстрасенс попадает в смертельную ловушку времени. Чтобы спастись, он должен отправиться в прошлое.

Джимми влачит жалкое существование в квартире над автомойкой, находясь в шаге от выселения. Умение предугадывать дальнейший ход событий превратилось для ясновидца в проклятие, из-за которого он с трудом уживается в настоящем. Ради покрытия долгов за аренду Джимми вписывается в сомнительную авантюру, организованную местным криминальным авторитетом Рэем (Джон Кассини).

Бандиту необходимо продать алмазы на сумму 10 миллионов долларов. Провернуть сделку самостоятельно Рэй не может: за ним пристально следят агенты ФБР. Но благодаря мистическому дару Джимми он рассчитывает предугадать действия федералов. По приказу босса нанятого экстрасенса охраняют головорезы Сол (Фрэнк Кассини) и Терри (Алекс Паунович).

Взяв сумку с крадеными камнями к себе домой, Джеймс пытается установить паранормальный контакт. Выясняется, что шестерки Рэя и сами не прочь заполучить драгоценности. Вовремя предвосхитив нападение, Джимми сбегает через окно, прихватив с собой не только алмазы, но и молодую подружку Анжелу (Магда Апанович). Угнав грузовик, парочка едет к Эллиоту (Билл Мэрчент) — человеку, способному обернуть ситуацию вспять. Надеясь предотвратить собственную смерть, авантюрист отправляется в запутанное путешествие сквозь пространство и время.

 

 

«Кольцо времени» — фантастический триллер Тони Дин Смита, известного преимущественно по работе на студии Нила Бломкампа («Район №9»). Он монтировал его серию короткометражек «Ракка», «Опорный пункт» и «Бог: Серенгети».

Тони Дин Смит не только срежиссировал картину, но и написал оригинальный сценарий. Соавтором и сопродюсером выступил его брат Райан В. Смит («Следующее поколение»), а производством занималась компания Smith Brothers Film.

Фильм стал для Тони Дин Смита полнометражным дебютом на большом экране. Как режиссер он прежде работал на канадском телевидении. В его послужном списке триллеры «Убийца в гостевом домике» и «Убийца этажом ниже», а также мелодрама «Любовь под радугой» для кабельных каналов.

Джон Кассини («Час расплаты», «Женщина-кошка») и Фрэнк Кассини («Бэтвумен», «Хранители») — родные братья. Вместе им довелось поработать как минимум над шестнадцатью проектами, включая сериалы «Континуум» и «Волчье озеро».

«Кольцо времени» — далеко не первая криминальная история о путешествиях в прошлое и будущее. В схожей манере были выдержаны «Петля времени» (2012) и «Патруль времени» (2013), а об опыте повторного проживания дня, завершающегося гибелью главного героя, рассказывается в боевике «День курка» (2019). Но по фрагментарной манере повествования и мрачной атмосфере работа Тони Дин Смита наиболее близка к «Помни» (2001) Кристофера Нолана.

Инди-фильм получил приз как лучший полный метр на кинофестивале Филипа К. Дика.

Эдриан Макморран и Магда Апанович ранее появлялись в сериале «Сверхъестественное».

Дебют оператора Байрона Копмана в большом кино.

Джеймс — ясновидец, который живёт за счёт мелкого мошенничества. Однажды он принимает участие в переправке алмазов. Пока напарники пытаются пристроить камни, Джеймс остаётся держать сумку, но все идет не так, как планировалось.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера в мире 15 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Тони Дин Смит
Тони Дин Смит
В ролях
Магда Апанович
Магда Апанович
Джон Кассини
Джон Кассини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кольцо времени 2 постера
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Кольцо времени
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Джеймс обладает даром видеть случайные фрагменты будущего. Эта способность появилась еще в детстве, но так и не помогла ему достичь успехов в жизни. Герой кое-как сводит концы с концами, с трудом находя деньги хотя бы на аренду квартиры. Запускает невероятную цепочку событий старый знакомый мафиози, желающий воспользоваться неординарным талантом. Он предлагает огромную сумму денег, если Джеймс доставит бриллианты покупателю и закроет сделку. Только ему под силы отыскать единственно верный путь…
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саундтрек фильма Кольцо времени
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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