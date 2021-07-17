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Адский ад Адский ад
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Bloody Hell Адский ад 2021 / Австралия / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Адский ад»

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Наша рецензия

Рекс — человек невероятной «удачи». Придя в банк пофлиртовать с обаятельной кассиршей, он оказывается в самом центре ограбления. Военное прошлое не позволяет ему остаться в стороне, и, увидев оружие в руках, он решает дать отпор преступникам. Для него все заканчивается тюремным сроком и странной популярностью. Одни начинают видеть в нем смелого героя, другие – отъявленного мерзавца, рискнувшего жизнями ради собственной прихоти. Отсидев срок, Рекс продолжает сталкиваться…

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ElizavetaPersonal 17 июля 2021, 22:38
Классный фильм. Лучше сходить на него, чем поддержать русские 💩 фильмы.
17 июля 2021, 22:38 Ответить
Ferensy 8 сентября 2022, 13:45
Оценка
Фильм жанрово наивный фильм, но главное - это не раздражает.

Есть абсолютное зло... и собственно главные герои.
Есть безумие, которое позволяет ГГ оставаться здравомыслящим в сложных ситуациях.
Есть копание в прошлом, в лучших традициях классических аниме.
Есть классные твисты, которые прям развлекают.
И есть куча отличных диалогов.

Это не кино высокого уровня, это классный развлекательный фильм. Он хоть и не дотягивает до Живой Мертвечины (чего от фильма с таким названием стоило бы ожидать), тем не менее берёт натурализмом.

Не жалею о просмотре. Время прошло не зря. Продолжу следить за работами этого режиссёра.
8 сентября 2022, 13:45 Ответить
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