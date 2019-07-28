Полный нокдаун, 2019

Фильм рассказывает об иранском иммигранте по имени Али Джахани, который получает стипендию в американском колледже и вскоре переезжает из Тегерана в США. Здесь у молодого парня начинается совершенно другая жизнь с новыми друзьями, предвзятым отношением окружающих, знакомствами с девушками и разными событиями. Теперь герою остается лишь с нетерпением ждать приезда своих родителей. Однако в результате инцидента в самолете его отца убивают, а мать парня, которая застряла в Иране, нуждается в срочной медицинской помощи. Посольство никак не может помочь его семье, и теперь отчаявшемуся Али придется самому спасать родную мать и найти способ для того, чтобы как можно скорее достать крупную сумму денег.

После того, как герой демонстрирует впечатляющие приемы на тренировках по борьбе в колледже, его лучший друг и по совместительству сосед по комнате Райан знакомит парня с нелегальными подпольными боями, которые находятся под руководством некого МакКлеллена. Этот человек действительно может спасти ситуацию и предложить Али нужную сумму для перевозки матери в Америку. Однако стоит ли доверять тому, кто больше заинтересован в больших ставках, чем в благополучии собственных бойцов? Так или иначе у героя нет другого выбора или времени для раздумий, и он принимает предложение стать участником жестоких боев без правил. Али предстоит столкнуться с несправедливым миром, полным обмана и афер, и узнать, как именно рождаются настоящие чемпионы, готовые рискнуть всем ради желанной победы.