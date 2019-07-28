Полный нокдаун, 2019

Фильм рассказывает об иранском иммигранте по имени Али Джахани, который получает стипендию в американском колледже и вскоре переезжает из Тегерана в США. Здесь у молодого парня начинается совершенно другая жизнь с новыми друзьями, предвзятым отношением окружающих, знакомствами с девушками и разными событиями. Теперь герою остается лишь с нетерпением ждать приезда своих родителей. Однако в результате инцидента в самолете его отца убивают, а мать парня, которая застряла в Иране, нуждается в срочной медицинской помощи. Посольство никак не может помочь его семье, и теперь отчаявшемуся Али придется самому спасать родную мать и найти способ для того, чтобы как можно скорее достать крупную сумму денег.
После того, как герой демонстрирует впечатляющие приемы на тренировках по борьбе в колледже, его лучший друг и по совместительству сосед по комнате Райан знакомит парня с нелегальными подпольными боями, которые находятся под руководством некого МакКлеллена. Этот человек действительно может спасти ситуацию и предложить Али нужную сумму для перевозки матери в Америку. Однако стоит ли доверять тому, кто больше заинтересован в больших ставках, чем в благополучии собственных бойцов? Так или иначе у героя нет другого выбора или времени для раздумий, и он принимает предложение стать участником жестоких боев без правил. Али предстоит столкнуться с несправедливым миром, полным обмана и афер, и узнать, как именно рождаются настоящие чемпионы, готовые рискнуть всем ради желанной победы.
Данная картина является сиквелом спортивного биографического фильма о борьбе «Американский рестлер: Волшебник» (2016), режиссером которого выступил Алекс Ранаривело, а главную роль так же, как и в этой ленте, сыграл Джордж Костурос. Идея принадлежала Али Афшару, который занялся борьбой после того, как переехал в Америку из родного Ирана из-за политической ситуации в 1970 году.
Режиссером «Полного нокдауна» является Шон Пол Пичинино, для которого этот фильм стал третьим полнометражным проектом в его карьере. Он также снял такие картины, как «Кровопускание» (2004), «Леди на драйве» (2020) и другие. Ко всему прочему режиссер выступил одним из режиссеров сериала «Смертоносный воин» (2009). Пичинино также известен своими актерскими работами: его можно увидеть в сериале «Мыслить как преступник» (2005-2020) и в таких фильмах, как «Приглашение к разводу» (2012), «Когда спадет жар» (2019).
Шон Пол Пичинино написал сценарий в соавторстве с Карлом Моррисом, для которого этот фильм стал первым полнометражным фильмом в карьере. Режиссер также сыграл в картине роль Турбо.
Главную роль исполнил актер Джордж Костурос («Одичавший», «Езда»).
Джордж Костурос после выхода этого фильма снялся в другом проекте Пичинино – в картине «Рождество в Калифорнии» (2020).
В картине также снялись такие актеры, как Томми Флэнаган («Гладиатор», «Храброе сердце», «Город грехов»), Шон Патрик Флэнери («Святые из Бундока», «Десятидюймовый герой», «Короли самоубийства»), Эллисон Пейдж Нист («Сверхъестественное», «Герои», «Флэш») и другие.
Мировая премьера фильма произошла 28 июля 2019.
Переехав в Штаты и поступив в университет, Али ищет любую возможность заработать денег на лечение матери. Он принимает предложение выйти на ринг в подпольных боях без правил. Вскоре он сталкивается с коварным миром интриг и махинаций и узнает, как рождаются истинные чемпионы, готовые на все ради победы.