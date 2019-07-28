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Полный нокдаун Полный нокдаун
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American Fighter

Полный нокдаун, 2019

2019 / США
4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Боевик по реальным событиям о жестоком мире боев без правил
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает об иранском иммигранте по имени Али Джахани, который получает стипендию в американском колледже и вскоре переезжает из Тегерана в США. Здесь у молодого парня начинается совершенно другая жизнь с новыми друзьями, предвзятым отношением окружающих, знакомствами с девушками и разными событиями. Теперь герою остается лишь с нетерпением ждать приезда своих родителей. Однако в результате инцидента в самолете его отца убивают, а мать парня, которая застряла в Иране, нуждается в срочной медицинской помощи. Посольство никак не может помочь его семье, и теперь отчаявшемуся Али придется самому спасать родную мать и найти способ для того, чтобы как можно скорее достать крупную сумму денег.

После того, как герой демонстрирует впечатляющие приемы на тренировках по борьбе в колледже, его лучший друг и по совместительству сосед по комнате Райан знакомит парня с нелегальными подпольными боями, которые находятся под руководством некого МакКлеллена. Этот человек действительно может спасти ситуацию и предложить Али нужную сумму для перевозки матери в Америку. Однако стоит ли доверять тому, кто больше заинтересован в больших ставках, чем в благополучии собственных бойцов? Так или иначе у героя нет другого выбора или времени для раздумий, и он принимает предложение стать участником жестоких боев без правил. Али предстоит столкнуться с несправедливым миром, полным обмана и афер, и узнать, как именно рождаются настоящие чемпионы, готовые рискнуть всем ради желанной победы.

 

 

Данная картина является сиквелом спортивного биографического фильма о борьбе «Американский рестлер: Волшебник» (2016), режиссером которого выступил Алекс Ранаривело, а главную роль так же, как и в этой ленте, сыграл Джордж Костурос. Идея принадлежала Али Афшару, который занялся борьбой после того, как переехал в Америку из родного Ирана из-за политической ситуации в 1970 году.

Режиссером «Полного нокдауна» является Шон Пол Пичинино, для которого этот фильм стал третьим полнометражным проектом в его карьере. Он также снял такие картины, как «Кровопускание» (2004), «Леди на драйве» (2020) и другие. Ко всему прочему режиссер выступил одним из режиссеров сериала «Смертоносный воин» (2009). Пичинино также известен своими актерскими работами: его можно увидеть в сериале «Мыслить как преступник» (2005-2020) и в таких фильмах, как «Приглашение к разводу» (2012), «Когда спадет жар» (2019).

Шон Пол Пичинино написал сценарий в соавторстве с Карлом Моррисом, для которого этот фильм стал первым полнометражным фильмом в карьере. Режиссер также сыграл в картине роль Турбо.

Главную роль исполнил актер Джордж Костурос («Одичавший», «Езда»).

Джордж Костурос после выхода этого фильма снялся в другом проекте Пичинино – в картине «Рождество в Калифорнии» (2020).

В картине также снялись такие актеры, как Томми Флэнаган («Гладиатор», «Храброе сердце», «Город грехов»), Шон Патрик Флэнери («Святые из Бундока», «Десятидюймовый герой», «Короли самоубийства»), Эллисон Пейдж Нист («Сверхъестественное», «Герои», «Флэш») и другие.

Мировая премьера фильма произошла 28 июля 2019.

Переехав в Штаты и поступив в университет, Али ищет любую возможность заработать денег на лечение матери. Он принимает предложение выйти на ринг в подпольных боях без правил. Вскоре он сталкивается с коварным миром интриг и махинаций и узнает, как рождаются истинные чемпионы, готовые на все ради победы.

4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 апреля 2021
Премьера онлайн 20 июля 2020
Премьера в мире 28 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Шон Пол Пичинино
Шон Пол Пичинино
В ролях
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери
Брайан Алан Крэйг
Брайан Алан Крэйг
Винс Хилл-Бедфорд
Винс Хилл-Бедфорд
Джордж Костурос
Джордж Костурос
Все актеры и съемочная группа
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Полный нокдаун
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Мать Али (Джордж Костурос) больна, и помочь ей способно только американское здравоохранение. Перевести женщину в страну возможностей реально только за большие, непомерные для скромной жизни иммигранта деньги. Продав машину и сняв все сбережения, Али оказывается перед сложным выбором: рисковать своим здоровьем или перебиваться случайными деньгами на незаконных халтурах. Найти себе достойную работу, учитывая происхождение, не удается. Здесь упорно трудятся по наследству, целыми поколениями.…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Студия Lionsgate выпустила новый трейлер боевика «Полный нокдаун» Фильм является сиквелом спортивной драмы «Американский рестлер: Волшебник».
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6 апреля 2021 12:35
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