«Полный нокдаун»: Рецензия Киноафиши

Мать Али (Джордж Костурос) больна, и помочь ей способно только американское здравоохранение. Перевести женщину в страну возможностей реально только за большие, непомерные для скромной жизни иммигранта деньги. Продав машину и сняв все сбережения, Али оказывается перед сложным выбором: рисковать своим здоровьем или перебиваться случайными деньгами на незаконных халтурах. Найти себе достойную работу, учитывая происхождение, не удается. Здесь упорно трудятся по наследству, целыми поколениями. Никаких заказов иностранцам не доверяют. Властные начальники сочувственно качают головой — юношу ждет только тяжелый, малооплачиваемый труд. В Али кипит злоба, на студенческой тренировке по единоборствам он с легкостью одерживает верх над противником. При поддержке приятеля герой узнает о подпольных боях, где не очень-то заботятся о здоровье проигравших и дерутся едва ли не до летального исхода. Разгоряченная толпа готова тратить деньги, не скупиться, пытаясь угадать победителя и упиваясь тем жестоким зрелищем, которое случайно нигде не увидишь. Никаких правил, быстрый заработок, высокие риски. Первый бой проходит успешно. Али продолжает свой путь на ринге, но каждая новая драка дается тяжелее предыдущей.

Полный нокдаун

Сердце героя не свободно, совмещать жизнь личную и подпольную становится совсем невыносимо. Конфликт разума и чувств, долга и внутреннего покоя. По своей сюжетной конструкции «Нокдаун» — классический путь бойца, фильм, достойный встать рядом с «Коброй Кай», «Каратэ-пацаном», «Уличным бойцом» и прочими каноническими историями про единоборства и кодекс настоящего воина, которым не становятся, а рождаются. Разница в подходе. Режиссер Пичинино не осторожничает с материалом. Если нужно показать жестокость, он не отводит камеру — в кадре Али без прикрас изводит своего противника. Это обеспечивает «Нокдаун» нужным контрастом, образ главного героя оказывается проще понять. Повседневность жестока к юноше. Он, в свою очередь, вымещает злобу к несправедливости и эмоциональной скупости окружающих — в квадрате, в окружении толпы, там, где можно не сдерживать себя. Отличия есть даже в точке зрения. Во время боев Пичинино приближается к Али, не проводит дистанции между героем и зрителем, тогда как в сценах романтических мы наблюдаем за влюбленными немного со стороны, издалека, тактично не приближаясь к их хрупкому миру.

Полный нокдаун

В экранные партнеры молодому артисту Костуросу Пичинино выбирает фактурных, характерных исполнителей. Томми Флэнаган («Сыны анархии») и Шон Патрик Флэнери («Святые из Бундока»). Это носители жанровой традиции, которые при должной ответственной работе режиссера могут быть универсальными исполнителями, способными выступать вне уже сформировавшихся образов. Особенно ярок в «Нокдауне» образ Флэнагана, хранителя ринга-амбара, наставника Али в этом мире легких денег, достающихся кровью. Таким фильмам, как «Нокдаун», сейчас сложно удивить зрителя. Но Пичинино удается удержать нужный баланс между историей о семейных ценностях, взрослении, обретении самости и увлекательным жанром. Даже предполагая, что ждет Али, и догадываясь, каким образом он будет способен побороть вызовы судьбы, к «Нокдауну» невозможно не проникнуться, не сочувствовать главному герою и не болеть за него, когда тот в очередной раз выходит на ринг драться с двухметровым бойцом, в два раза больше вчерашнего мальчишки. «Нокдаун» — идеальный выбор для тех, кто знает, что хочет увидеть. И для тех, кто хотел бы быть удивленным, на первый взгляд, рядовой драмой о боях без правил.

Федор Андреев